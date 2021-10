La píldora de Merck que podría cambiar las reglas del juego en la covid-19

Merck ha presentado este lunes una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU para autorizar la que sería la primera píldora antiviral para tratar la covid-19.

La aprobación del medicamento denominado molnupiravir sería un hito en la lucha contra el coronavirus, porque un tratamiento de este tipo, que es bastante económico, podría llegar a muchas más personas de alto riesgo enfermas con Covid que los complejos y caros tratamientos con anticuerpos que se utilizan actualmente.

La administración de Joe Biden prepara a ritmos forzados una autorización que podría llegar en unas semanas. Si se aprueba, es probable que la píldora se asigne a los estados, como fue el caso de las vacunas. Luego, los estados del país podrían distribuir las píldoras como lo deseen, por ejemplo, a través de farmacias o consultorios médicos, dijeron altos funcionarios de la administración.

Si la píldora obtiene la autorización, es muy probable que decenas de millones de estadounidenses puedan tomarla si enferman de Covid.

El gobierno federal ha realizado un pedido por adelantado de suficientes píldoras para 1,7 millones de estadounidenses, a un precio de unos 700 dólares por paciente. Eso es aproximadamente un tercio del precio que paga el gobierno por los tratamientos con anticuerpos monoclonales, que generalmente se administran por infusión intravenosa.

Merck, que está desarrollando la píldora con Ridgeback Biotherapeutics of Miami, espera poder producir suficientes píldoras para 10 millones de personas a fines de este año. Los gobiernos de diferentes países del mundo se han apresurado a comprar derechos para el suministro desde que se publicaron los sólidos resultados de los ensayos clínicos este mes; Australia , Malasia, Singapur y Corea del Sur han anunciado acuerdos.

Pfizer y Atea Pharmaceuticals-Roche trabajan también en una píldora antiviral sobre la que informarán en los próximos meses, y de ser positivos, se podría ampliar la oferta.

La píldora de Merck

La píldora de Merck debe tomarse en casa en cuatro cápsulas dos veces al día durante cinco días, para un total de 40 píldoras. Con la ingesta de la píldora se redujeron a la mitad las hospitalizaciones y las muertes en un ensayo clínico, para el que se reclutaron adultos no vacunados que habían empezado a mostrar síntomas covid y se encontraban en alto riesgo de malos resultados de la enfermedad.

Merck ha informado de que quiere la autorización para que su píldora se administrara a adultos de alto riesgo, ya que para el ensayo participaron personas mayores de 60 años y jóvenes con obesidad, diabetes o enfermedades cardíacas.

No está claro si el tratamiento estaría disponible para las personas vacunadas, que no eran elegibles para el ensayo clínico. Una portavoz de la compañía dijo que dependerá de los organismos pertinentes.Probado originalmente para la influenza, el medicamento funciona al detener la replicación del coronavirus al insertar errores en su código genético. Es probable que ese mecanismo haga que un grupo de alto riesgo, las personas embarazadas, no sean elegibles para recibir las píldoras, debido al temor de que el medicamento pueda causar mutaciones que podrían resultar en defectos de nacimiento.

En el ensayo clínico, los voluntarios tuvieron que aceptar abstenerse de tener relaciones sexuales sin protección durante cuatro días después de haber terminado de tomar las píldoras, y algunas mujeres en edad fértil tuvieron que tener una prueba de embarazo negativa para inscribirse en el estudio.