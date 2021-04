El placaje de un señor de 82 años a un criminal armado que le quería robar el coche

A veces la vida es poesía y el karma vuelve las malas acciones en contra de quien las comete. Es es caso de este señor de 82 años que estaba repostando gasolina con su coche en una gasolinera cuando de repente un joven trata de robarle el coche.

El hombre octogenario se enfrentó y derribó a un joven con un arma que trataba de quitarle su vehículo en Atlanta, en los EEUU.

El Departamento de Policía de la ciudad perteneciente al Estado de Georgia mostró un vídeo en el que se puede ver como un joven que estaba observando desde una esquina a un señor mayor, se le acercó y tras decirle unas palabras, y a punta de pistola, le pide que le dé las llaves del coche para robárselo.

El hombre no titubea y tras abalanzarse sobre el delincuente le hace un placaje que termina con el criminal en el suelo. Tras esto el ladrón reacciona y tira al anciano al suelo. El malhechor se mete en el coche y trata de arrancarlo, pero es imposible: el héroe ha protegido su coche llevándose las llaves del mismo. El hombre se levanta del suelo y sale de la escena mientras el criminal, al ver que no puede hacer nada por llevarse el coche sale huyendo del lugar. El anciano no sufrió heridas de consideración.