Un político vestido como el Joker causa sensación en Japón

Se llama Yuusuke Kawai. Es el director de una agencia de planificación de eventos y empleo temporal que ahora quiere hacer carrera política. Se presenta disfrazado como el Joker para la prefectura de Chiba en Japón. En una rueda de prensa para presentarse al público apareció con la cara pintada de blanco con rayas azules y vistiendo una chaqueta púrpura y un pañuelo color mostaza.

Kawai quiere conseguir, dice, "una tierra de sueños y magia", y vencer al otro candidato: Masayuki Hiratsuka, que se presenta como negacionista del coronavirus y con lemas como "el covid-19 es sólo un resfriado" y "las vacunas son peligrosas".

¿Qué propone el Joker japonés?

Las propuestas de Kawai se resumen en la construcción de una torre roja, cambiar el nombre del aeropuerto de Narita por el de Disney Sky, y hacer de Let It Go, trillada canción de la película Frozen, el himno de Chiba. Entre otras propuestas propias de un guasón como él: prohibir la palabra basura y sustituirla por "fragmento de estrella".

En una entrevista para Tokyo Sports comenta que se disfraza como el Joker porque "el payaso es una especie de héroe oscuro" y "tuvo la impresión de que podría conseguir el apoyo de las masas".

Kawai intentó triunfar en la industria japonesa del entretenimiento como comediante, pero al fracasar en televisión se pasó a Youtube donde es toda una estrella.