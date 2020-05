La operación bikini se quedó en pausa, como gran parte de la vida de los españoles, desde que el pasado 14 de marzo el Gobierno decretara el Estado de Alarma por la grave situación sanitaria provocada por el coronavirus.

A la práctica imposibilidad de hacer ejercicio diario (al menos como se venía haciendo hasta entonces) se unieron otras situaciones, como la vida sedentaria ligada al encierro, el aburrimiento o la ansiedad generada por la situación, entre otras cosas, que además de hacer crecer el consumo de productos alimenticios y bebidas (por ejemplo, los dulces, las harinas y la cerveza, ahí es nada) han aumentado el volumen de muchos ciudadanos que se ven ahora a las puertas del verano y con algunos (o muchos) kilos de más.

Ha habido interesantes iniciativas, públicas y privadas, que han permitido hacer ejercicio en casa, y aunque posiblemente no haya sido la forma más cómoda de llevarlo a cabo, lo cierto es que estas actividades han contado con importantes audiencias y números de visualizaciones. Otra cosa es que muchos de estos vídeos solo se hayan mirado y poco más: Una encuesta de Pronokal Group revela que 9 de cada 10 personas asegura haber engordado en torno a 3 kilos durante el encierro.

Con las medidas de alivio iniciadas en la fase 0 de la desescalada, los más deportistas han podido empezar a salir a hacer lo que más les gusta: runnig, turismo activo, ciclismo, marcha… Sin embargo, las propias limitaciones del Decreto dificulta hacer ejercicios más intensos o, por ejemplo, acudir a los gimnasios, hasta este año los centros neurálgicos de cada previa del verano.

Tampoco se pueden practicar deportes en equipo, como el fútbol o el baloncesto, con lo que no resulta tan fácil mantenerse en forma para cierta tipología de deportistas.

Cómo perder peso

Entonces, ¿cómo ponerse en forma y perder esos kilos ganados en la cuarentena? Por supuesto, lo primero es hacer algo de ejercicio. Una marcha durante una hora es ideal casi para cualquiera, sin olvidar que en casa se pueden hacer otros ejercicios de musculación con elementos caseros, como los bricks de leche o zumo, y por supuesto abdominales, flexiones, sentadillas y alguna zumba frente al televisor. En cualquier caso, los expertos recomiendan tomárselo con tranquilidad. Cualquier sofreesfuerzo puede pasar factura en forma de lesiones porque hemos permanecido demasiado tiempo sin movernos.

Así las cosas, la dieta se antoja fundamental para afrontar el sobrepeso, empezando por el agua. Hay que beber al menos entre 1,5 y 2 litros cada día, más si es posible porque las temperaturas empiezan a subir. El agua es la mejor aliada para perder peso.

Ojo, no elimina las grasas, como algunos creen, pero sí que contribuye a calmar el apetito y a saciar por un coste de cero calorías, además de facilitar las funciones metabólicas y reducir los líquidos retenidos en el cuerpo.

La dieta debe incluir todo tipo de alimentos, incluso conviene darse algún capricho con esos dulces que nos han acompañado durante la cuarentena: frutas, verduras, pan, pasta, pescados y carnes aportan nutrientes esenciales para el organismo que no tienen que abandonarse con el objetivo de perder peso. Bastará con regular su cantidad, trabajar con las ‘sustituciones’ para no comer siempre lo mismo, reducir el consumo de grasas y dulces -reducir, no eliminar- y tratar de reducir una ansiedad que, por otra parte, es totalmente normal en la situación actual.