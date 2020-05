¿Por qué estaríamos dispuestos a morir?

Existe un comportamiento tanto en los animales cómo en los seres humanos que contradice la asumida pauta de que el individuo busca ante todo su propia supervivencia. En la mayoría de los casos, como explica el profesor de Psicobiología de la Universidad de Murcia Juan R. Ordoñana en un artículo publicado en The Conversation, estos comportamientos autodestructivos están asociados a un profundo desarreglo emocional o a la presencia de intensos estresores ambientales. A esto se le denomina sacrificio altruista.

Los comportamientos altruistas extremos pueden alcanzar hasta la propia muerte con el fin de lograr la supervivencia de otros. El autosacrificio no puede ser explicado fácilmente por modelos evolucionistas clásicos, que afirman que los individuos de una población competirán por los recursos con objeto de sobrevivir y transmitir sus genes a la siguiente generación. Sin embargo, existe, aunque no de forma indiscriminada. El ser humano está dispuesto a sacrificarse, pero no todos los individuos y no por cualquiera.

Cuando hablamos de sacrificarse por individuos, según el experto, existe una clara gradación de preferencia relacionada con la cercanía genética.La principal explicación desde un punto de vista evolutivo de este tipo de comportamiento es la teoría de la selección de parentesco planteada por W.D. Hamilton, que explica el comportamiento altruista en términos de lo que se denomina eficacia inclusiva.

Costes y beneficios del autosacrificio

La conocida regla de Hamilton, recuerda el profesor, predice que podemos esperar que los individuos muestren conductas de autosacrificio cuando el coste de la conducta para sí mismo sea menor que el beneficio reproductivo adicional para el receptor de la conducta altruista, siendo el grado de parentesco genético entre ambos. Estos costes y beneficios se miden en términos de eficacia inclusiva, que alude a la eficacia tanto directa, como indirecta.

Entre gemelos

Una prueba directa de esta teoría la proporciona la comparación de la voluntad de sacrificarse por un hermano si este es un gemelo monozigótico o dizigótico. En ambos casos, su ambiente ha sido muy similar y existe una alta probabilidad de que respondan que sí cuando se les pregunta si estarían dispuestos a sacrificarse por su hermano mellizo o gemelo. Aunque, la probabilidad de una respuesta afirmativa es mayor en los monozigóticos.

Morir por la patria

Un individuo estaría dispuesto a colaborar y, llegado el caso, sacrificarse en beneficio de una idea que representa un grupo con el que siente una fuerte afinidad. Tal magnitud que se identifica o sustituye a la familia.La Psicología Social ha acuñado el concepto de fusión de identidad, definida como “una conexión visceral entre la identidad personal y la grupal”.

Origen de nuestro pasado evolutivo

Estos mecanismos pudieron tener su origen en nuestro pasado evolutivo, cuando la supervivencia de los individuos y de su descendencia era mucho más dependiente de la pertenencia al grupo y la fuerza de este.la perspectiva evolucionista es, probablemente, solo una parte de la explicación. La regla de Hamilton no se cumple en todas las circunstancias y existen otras perspectivas que añaden interesante información y matizaciones para comprender estos comportamientos.