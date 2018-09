El primer turista espacial ya tiene pasaje con SpaceX

"¿Que qué tal vacaciones? Muy bien, este año he estado en la luna". Esta pregunta tan típica de este mes podría tener semejante respuesta muy pronto. SpaceX ha rubricado el primer contrato con un pasajero privado para volar alrededor del satélite.

En su cuenta de Twitter, la compañía que preside Elo Musk añadió que se trata de "un paso importante para permitir el acceso a personas que sueñan con viajar al espacio". Space X no ofrece más detalles y emplaza al 17 de septiembre para desvelar quién será el este primer misterioso turist y por qué.

El sistema BFR, en el que viajará el afortunado, está previsto que sustituya los vehículos de lanzamiento Falcon 9 y Falcon Heavy, así como la nave espacial Dragón, en un principio con el objetivo del mercado de lanzamiento de órbita terrestre, pero añadiendo explícitamente capacidad sustancial para apoyar los vuelos espaciales de larga duración en el ambiente cislunar y la misión a Marte.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk