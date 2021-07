Despega con éxito el avión de Virgin que lleva a Richard Branson al espacio

El empresario y filántropo británico Richard Branson inició este domingo su viaje hacia el espacio a bordo del avión VSS Unity, que despegó con éxito desde la base Spaceport America en el desierto de Nuevo México (EEUU).

Tras un retraso de hora y media debido a las condiciones del tiempo, el avión espacial de la compañía Virgin Galactic despegó alrededor de las 8.40 horas locales (12.40 GMT) montado sobre la nave propulsora VMS Eve y con los seis miembros de su tripulación a bordo, incluido Branson, el fundador de la firma.

A lo largo de un vuelo de unos 90 minutos, el avión espacial VSS Unity tiene previsto alcanzar una altura de más de 50 millas (80 km) sobre la superficie de la Tierra, donde alcanzará la ingravidez y permanecerá unos 4 minutos antes de iniciar el descenso.

El avión, con dimensiones similares a las de un jet privado, se separará de la nave VMS Eve, llamada así en honor a la madre de Branson, una vez que alcance una altura de unos 10.000 pies (poco más de 3 kilómetros), para luego continuar su viaje hacia las fronteras del espacio.

Viajan con Branson y son parte de la tripulación de la misión Unity 22 Beth Moses, instructora jefa de astronautas; Colin Bennet, ingeniero de operaciones; y Sirisha Bandla, vicepresidenta de asuntos gubernamentales e investigación. Los pilotos del VSS Unity son Dave Mackay y Michael Masucci.

Branson tiene como tarea evaluar la experiencia de los futuros clientes de los vuelos espaciales que haga Virgin Galatic, compañía que fundó en 2004 y que tiene previsto aun por lo menos otros tres vuelos de prueba como el de este domingo.

Un Branson ataviado con un traje espacial de color azul y luciendo su famosa sonrisa ante los más de 200 periodistas e invitados, a los que saludó antes de montarse a la nave propulsora VMS Eve controlada por los pilotos CJ Sturckow y Kelly Latime.

La transmisión del evento tiene como anfitrión al presentador y comediante Stephen Colbert y el cantante estadounidense interpretará una nueva canción una vez la nave aterrice.

El vuelo de este domingo se realiza días antes de que Jeff Bezos, fundador y hasta hace unos días director ejecutivo del gigante Amazon, viaje también al espacio en la nave New Shepard, diseñada y construida por su compañía Blue Origin, y en lo que los medios han llamado la "carrera espacial de los millonarios".

WATCH LIVE: @RichardBranson and crew of mission specialists fly to space on @VirginGalactic’s #Unity22. A new space age is here... https://t.co/kLI6mGCUro