Existen diferentes formas de afrontar los objetivos que se plantean a lo largo de la vida. Objetivos profesionales o personales que nos empujan a llevar a cabo determinadas acciones que nos sirven para construir nuestra personalidad o impulsarla en determinados momentos del camino.

Leer libros, ver películas con subtítulos o escuchar podcasts en otros idiomas ayudan mejorar nuestra soltura con el idioma

Aprender idiomas siempre aparece entre ese tipo de aspiraciones en las tradicionales preguntas que todos nos hacemos al iniciar un nuevo año. Pero, desafortunadamente, los deseos al aire no terminan de cristalizar en esas horas de estudio y conversación presencial o a distancia que nos conduzcan a manejar con soltura otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, el alemán o el chino ¿Cuáles son los principales obstáculos de los españoles para aprender un idioma? Estas son las conclusiones que se obtienen de una encuesta realizada por la plataforma de idiomas Preply

Cuestión de vergüenza

Para casi el 80% de los españoles el reparo al hablar otros idiomas en público supone un obstáculo para su aprendizaje. Sufrir cuando toca hablar otros idiomas en público supone un freno para su aprendizaje. Y es que el miedo al error o al ridículo están muy arraigados en la cultura española y frenan la predisposición a participar en conversaciones. En las nuevas generaciones esta vergüenza está siendo superada a través del efecto imitación con amigos e influencers en las redes sociales.

Falta de tiempo

El segundo factor que se achaca para no aprender más idiomas es la falta de tiempo para estudiar. Esto ocurre sobre todo en los adultos de entre 35 y 55 años, que son los que menos tiempo tienen para practicar (61%). Para contrarrestar esta deficiencia los expertos recomiendan leer libros, ver películas con subtítulos o escuchar podcasts en otros idiomas para mejorar nuestra soltura con el idioma.

Dificultades económicas

Por último nos encontramos con los problemas económicos, algo que ha aumentado de proporción en los últimos años de crisis. No es que no quiera aprender idiomas, es que no puedo permitirme apuntarme a una escuela o contratar a un profesional particular, aseguran muchos en la encuesta. Sin embargo, ante este hándicap lo cierto es que el modelo ha cambiado mucho. "La inteligencia artificial libera a los profesores" y ahora mismo gracias es posible practicar de una manera flexible y encontrando un profesor que se adapte a nuestras necesidades y cuya tarifa esté dentro de nuestro presupuesto.