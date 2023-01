Un problema informático provoca el caos en los aeropuertos de EEUU

Una avería en el sistema de Notificación de Misiones Áreas de Estados Unidos ha provocado el caos en los aeropuertos de todo el país, con miles de vuelos afectados, tanto internos como con salida o llegada al país. Durante horas la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) prohibió todos los despegues hasta que se restableciese el sistema.

Unas horas después, sobre las 09:00 hora local (15:00 en España), se fueron retomando poco a poco. En un mensaje en Twitter, la FAA indicó que "las operaciones normales de tráfico aéreo se están reanudando gradualmente tras una avería nocturna del Sistema de Notificación de Misiones Aéreas, que proporciona información de seguridad a las tripulaciones de los vuelos".

Update 5: Normal air traffic operations are resuming gradually across the U.S. following an overnight outage to the Notice to Air Missions system that provides safety info to flight crews. The ground stop has been lifted.We continue to look into the cause of the initial problem