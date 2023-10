Prueba visual: encuentra la palabra "casa" en 10 segundos

Proponemos un nuevo reto de destreza visual. Tenemos la palabra "cosa" repetida en muchísimas ocasiones repartidas a lo largo y ancho de la imagen. Entre todas ellas se encuentra un poco escondida la palabra "casa". El reto consiste en tratar de encontrarla lo más rápidamente posible: 10 segundos.

Si no has podido, no te preocupes no lo pusimos fácil. Recomendamos volver a intentarlo de haciendo un barrido de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de arriba a abajo, y posteriormente de abajo hacia arriba.

Si aún así no has podido hallar la palabra "casa" a continuación ponemos la solución en una imagen. Spóiler: no veas la imagen si quieres seguir intentándolo un poco más.

