Quiénes podrán viajar en el puente de diciembre

La Navidad está a la vuelta de la esquina pero antes llega a nuestro país el puente de diciembre con los días festivos de la Constitución y la Inmaculada, un puente que estará marcado por las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias con el único fin de llegar a las fiestas navideñas con los índices de contagio más bajos en las diferentes comunidades que componen el territorio español.

Algunos territorios ya han decidido cerrar sus fronteras hasta prácticamente los días de Navidad. Sin embargo, otros prefieren esperar a los primeros días de diciembre para tomar decisiones en relación al levantamiento de las diferentes restricciones que tienen en su comunidad. Además, se sigue trabajando con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para llegar entre todos a un acuerdo en las directrices a seguir durante las fiestas.

Andalucía

Andalucía sigue con el cierre perimetral; nadie puede salir ni entrar. Además, sigue el cierre de sus municipios y así está establecido hasta después del Puente de la inmaculada. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha recalcado que tomarán una decisión que irá en consonancia con los datos que se tengan hasta el momento de la pandemia. El 10 de diciembre es el día elegido para anunciar a la población si se alivian las restricciones de cara a la Navidad.

Madrid

Madrid, que vive uno de los mejores momentos en lo que a datos se refiere, cerrará la comunidad entre los días 4 y 14 de diciembre con el único fin de limitar los desplazamientos de sus ciudadanos a otras zonas del país de cara al puente de la Constitución. Además, el Gobierno de Ayuso, ya está preparando un plan de movilidad para estos días y evitar así las aglomeraciones en las diferentes vías de la capital.

Cataluña

Cataluña no quiere precipitarse y ya ha anunciado que tendrá establecido la restricción de entrada y salida de su territorio hasta el próximo 21 de diciembre. Ahora bien, ha comenzado a aliviar las medidas en la hostelería y prevé que las personas puedan desplazarse por la región a partir del próximo 7 de diciembre.

País Vasco

El País vasco seguirá con las restricciones de movilidad hasta el 10 de diciembre. Con esta decisión, evita los desplazamientos masivos y evita la exposición al virus de la comunidad. Durante la semana, El lehendakari, Iñigo Urkullu, llevará a cabo diferentes reuniones para tomar decisiones relacionadas con las medidas sanitarias que ahora afectan al territorio.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana evitará los desplazamientos alargando las restricciones de movilidad hasta el 10 de diciembre. Esta medida está vigente desde el pasado 30 de octubre y todo parece indicar que, una vez llegado el día, puede que alarguen esta decisión hasta la llegada prácticamente la Navidad para tener garantías sanitarias de cara a las fiestas.

La Rioja

La Rioja es otra de las comunidades autónomas que prefiere esperar para tomar decisiones de movilidad hasta el 19 de diciembre. Aún así, ya se han levantado las restricciones de entrada y salida en Logroño, donde también comienza a abrir la hostelería. Por su parte, la ciudad de Arnedo seguirá cerrada.

Navarra

Navarra contará con un total de seis días festivos. Además, ya cuenta con la apertura de bares y terrazas que se encontraban cerrados desde principios del pasado mes de octubre. En este sentido, este alivio será en la comunidad pero el cierre perimetral de la misma está fijado hasta el 18 de diciembre. Una vez llegado el día, estudiará las medidas a tomar para las festividades navideñas.

Asturias

Asturias permanece cerrada desde el 28 de octubre y así estará hasta, mínimo, pasado el puente de la Constitución. Además, cuenta con el cierre perimetral de Oviedo, Gijón , Avilés, Laviana, San Martín del Rey Aurelio y Langreo. La nota positiva es que desde la semana pasada, se ha permitido la apertura del pequeño comercio.

Galicia

Galicia y su cierre afecta a 68 municipios y así seguirá hasta el 4 de diciembre, día en el que se prevé se mantendrá una reunión del gobierno autonómico para definir y esclarecer medidas. Núñez Feijóo afirma que trabajan en planes con "grados de salida distintos" que se podrían adoptar a partir del viernes, todo siempre basado en los datos que se vayan conociendo de la pandemia.

Cantabria

Cantabria mantiene el cierre perimetral hasta mañana, 1 de diciembre. Por tanto, el martes se sabrán nuevas medidas de cara al puente de la Inmaculada. Por ahora, la hostelería puede seguir abierta hasta las 21:30 y el reparto a domicilio se alarga hasta la noche.

Castilla y León

Castilla y León comienza a abrir la hostelería en las zonas de Segovia y Ávila, tras tres semanas de cierre total de todos sus sectores. En cuanto a la movilidad, estas provincias tienen limitación de entrada y salida hasta el 3 de diciembre y el 4 se espera se produzca una reunión para tratar este asunto y otros relacionados con la hostelería y centros deportivos.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha no tiene dudas y aunque no ha establecido fecha concreta, sí permanecerá cerrada de forma perimetral hasta pasado el puente de diciembre. Aún así, dentro de la comunidad, no se descarta el alivio de las diferentes medidas sanitarias que están activas en el territorio.

Extremadura

Extremadura es de las pocas comunidades que no está cerrada de forma perimetral. Sí tiene restricciones en 3 municipios y el gobierno de la región ha afirmado que seguirá en grado tres de alerta hasta que pase el puente de la Inmaculada. Pasada la festividad, todo hace indicar que bajarán a nivel 2.

Murcia

Murcia mantendrá el cierre perimetral durante el puente de la Constitución. Ahora bien, los gobernantes están valorando aliviar las restricciones sanitarias y de movilidad y afrontar una Navidad con las menores restricciones posibles.

Islas Baleares

Baleares llevará a cabo test PCR gratuitos a aquellas personas que residan en la península y quieran acudir a casa por esta festividad. El único cierre perimetral que tiene Baleares es en la ciudad de Manacor desde el pasado 26 de noviembre. Aún así, esta restricción será quitada en los próximos días dado los buenos resultados que está obteniendo.

Islas Canarias

Canarias mantendrá los vuelos en el puente de la Inmaculada pero sólo entre islas. En cuanto a la hostelería, los negocios permanecen abiertos.

Ceuta y Melilla

Por último, Melilla marca en rojo el 9 de diciembre para tomar una decisión, por lo que estará cerrada de forma perimetral durante el puente de diciembre. Por su parte, Ceuta estará también cerrada e insta al Gobierno a mantener las restricciones para no tener unos meses muy duros tras las navidades.