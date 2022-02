La curiosa relación que une a los dos últimos Hijos Predilectos de Andalucía y que va más allá de la música

A estas alturas de la película todavía existen muchas personas que se preguntan el porqué del acento que caracteriza a Alejandro Sanz. Habiendo nacido en Madrid, es notable cómo el cantautor tiene deje andaluz a la hora de expresarse. Y es que, a pesar de no haber nacido en el sur de España, su vida ha estado estrechamente vinculada a Andalucía.

Su padre nació en Algeciras y su madre en Alcalá de los Gazules, habiendo germinado Alejandro de una semilla puramente gaditana. Tanta ha sido la influencia de las raíces del compositor en su desarrollo personal y profesional que en 2019 fue nombrado Hijo Adoptivo de Cádiz.

Jesús Sánchez Madero, padre de Alejandro Sanz, era músico y fue miembro de dos grupos, uno de ellos llamado 'Los 3 de la Bahía'. Fue durante esa etapa cuando conoció al célebre compositor jerezano Manuel Alejandro, en un bar de copas llamado El Riscal, en Madrid.

Tal fue la buena conexión de ambos en aquel momento que Manuel Alejandro aceptó ser el padrino de Alejandro Sanz. Caprichos del destino, este 28 de febrero ambos serán nombrados 'Hijo Predilecto de Andalucía'.

El 28F será la segunda vez que coincidan

A pesar de este hecho, padrino y ahijado nunca habían llegado a tener una relación estrecha, de hecho, nunca se habían visto desde el día del bautizo. Sin embargo, Manuel Alejandro ha seguido la carrera musical de su ahijado y ambos se encontraron el pasado año, finalmente, para trabajar juntos el tema "Y ya te quería", corte del último disco lanzado por Alejandro Sanz y escrito por su padrino.

Este hecho da un significado especial al tema: "Era la primera vez que me veía en persona o me tocaba", comentaba Manuel Alejandro en El Hormiguero el pasado mes. Además, explicó recientemente que es la última canción que ha escrito y la última que escuchó su mujer antes de fallecer, aunque no tuvo la oportunidad de escucharla en voz de Alejandro Sanz.

Un maravilloso juego del destino y el gusanillo artístico que le inculcó su padre han hecho que también Alejandro Sanz se haya convertido en uno de los compositores más aclamados de la época. Los dos genios de la música volverán a verse las caras en la entrega de medallas de 'Hijo Predilecto de Andalucía', lo que dará un toque aún más especial al momento.