¿Trabajar en horario de descanso? La respuesta que se ha hecho viral en Twitter

Una de las principales aspiraciones de cualquier trabajador es la conciliación entre vida personal y laboral. Con la era que empezó con la pandemia, el trabajo digital se ha convertido en todo un clásico para muchos. Ahora, esa tarea de separar trabajo y vida personal ha pasado a ser una odisea para muchos, que ven que el primero se come a la segunda.

Este ha sido el caso del usuario de Twitter Ivan Nava (@IvanNavaMx), que recibió hasta nueve llamadas y varios mensajes por parte de su jefe durante sus horas de descanso, concretamente a las 23:00.

"Seguramente esto me va a meter en un broncón mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien", escribió el usuario de Twitter adjuntando capturas de la conversación y la cantidad de llamadas que había recibido. El tweet se hizo viral, con más de 100.000 me gustas y miles de retweets.

Seguramente esto me va a meter en un broncon mañana en la oficina, pero de que se siente bien, se siente bien, y muy bien 😆. pic.twitter.com/lRf1zHjH0A — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 22, 2022

"Contesta, me urge hablar contigo", le escribía el jefe de Iván al mismo. "Necesito aclarar unos puntos del evento del fin de semana. ¿Me puedes coger la llamada?", continuó escribiendo. Iván, acalorado porque estaba viviendo una situación en la que se sentía realmente incómodo, acabó contestando a su superior: "No, a ver, permíteme, Francisco, yo no trabajo 24/7 y te pido que, por favor, midas tus palabras, ya en alguna ocasión tuvimos un problema por tus modos al tratar a mi gente, a partir de ahora entrego tu cuenta a otro director y a mi déjame de chingar. No me interesa trabajar con un patán, mandón, soberbio y arrogante como tú. Que tengas buenas noches”.

Muchos usuarios de Twitter se posicionaron en contra de Iván, ya que consideraban que la contestación que este había dado a uno de su jefe estaba totalmente fuera de lugar. Para fortuna, la historia acabó en final feliz, ya que el jefe contó con él tras lo sucedido. Posteriormente a ello, uno de los responsables de la empresa de Iván se puso en contacto con este para darle su apoyo.

No me despidieron, al contrario, después de lo que pasó el cliente me buscó para que lo apoyara en su evento el fin de semana pues no le estaban saliendo bien las cosas. — 🔥 Ivan Nava 🔥 (@IvanNavaMx) February 28, 2022

"Todos, sin importar jerarquía, merecemos un trato justo, respetuoso y digno en nuestro ámbito laboral y en cualquier ámbito de nuestras vidas. LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA", fue la conclusión que lanzó Iván tras todo lo sucedido.