Las restricciones de la Covid-19 explicadas por los Hermanos Marx

Quizá el ego del personaje del Groucho Marx -Julius Henry Marx- sí esperara el éxito que han tenido todas sus películas en la posteridad; pero esos tres hermanos tan peculiares y divertidos, que en la pantalla lo daban todo y provocaban risas con diálogos absurdos, si levantaran la cabeza es muy probable que se quedaran sorprendidos de todo lo que ha dado de sí muchas de sus escenas icónicas que han quedado impresas con tinta indeleble en la historia del cine.

Tan icónicos han sido ciertos momentos, sobre todo de tres de los cinco hermanos -el ya mencionado Groucho, Harpo y Chico- que han sido parodiados hasta la saciedad. Ejemplo reciente es la parodia más famosa del lenguaje administrativo de Alfredo Díaz (doblador, guionista y editor audiovisual granadino), que se está haciendo viral en las redes y en las aplicaciones de mensajería en relación a las restricciones de la Covid-19.

Inolvidable

La famosísima escena surrealista de Una noche en la ópera ocurre cuando Groucho va a fichar al tenor Ricardo Baroni (Zeppo, otro de los hermanos). Por ese motivo mantiene una conversación con su representante (Harpo), con el fin de discutir el contrato. Y ocurre la magia del cine, de la que transcribimos un extracto del original.

El histórico diálogo

– Haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal, está muy bien, eh?

– No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo.

– Dice que… la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.

– Esta vez creo que suena mejor.

– Si quiere se lo leo otra vez.

– Tan solo la primera parte.

– ¿Sobre la parte contratante de la primera parte?

– No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte.

– Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos.

– Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?

– Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.

– Eso si que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. Escuche: ¿Por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?

Contexto

Alfredo Díaz, con su inventiva, utiliza este momento de la famosa película donde, en esta ocasión, se expone que "la parte conviviente del ámbito familiar no podrá visitar a otra parte conviviente siempre que superen los seis", en clara alusión al consejo de limitación en las reuniones a seis familiares por parte de la Junta de Andalucía.

Algo que no afecta a bares, restaurantes, bodas bautizos o comuniones. Según el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, "El 80 % de los contagios se están produciendo en el ámbito familiar, según las encuestas epidemiológicas, por lo que se considera importante y prioritario concienciar a la población sobre la necesidad de extremar las precauciones en ese ámbito".

Sea como fuere, las redes y el humor nuevamente se alían para conseguir esta pildorita que nos está haciendo reír tanto y, paradójicamente, también nos informa de la realidad de la mano de dos iconos que, de seguro, darían su consentimiento para este nuevo guion igualmente surrealista.