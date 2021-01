Si esto es lo que se pone un niño en Sevilla para combatir el frío, ¿qué se ponen en Teruel?

La resaca de las fiestas navideñas y el temporal de nieve 'Filomena' han hecho que la actualidad del país gire en torno a los contagios por coronavirus y al frío que congela España. La comunidad de Madrid ha visto una nevada que no se veía desde hace más de cincuenta años y otras zonas más habituadas a las inclemencias meteorológicas han tenido que apretar los dientes para soportar temperaturas bajo cero que para nada casan con el clima mediterráneo.

En definitiva, de norte a sur y de este a oeste, las heladas han hecho que el territorio nacional parezca más la Antártida que un país europeo envidiado por sus playas y la luz del Lorenzo.

Ahora bien, si hay alguna región que para nada está acostumbrada a este tiempo, esa es Andalucía. En Sevilla, no se recordaba un frío así desde hace años y los más jóvenes se preparan para ir a la escuela con varias capas de ropa para no "suspender" antes de llegar a las aulas. Es el caso de Alfonso, un joven de trece años de edad que ha subido un vídeo explicando la manera perfecta para combatir las heladas y llegar sano y salvo al instituto.

En la cama, todo muy bien colocado y un recuento que no deja escapar ni el más mínimo detalle; una camiseta y un pantalón térmico, camiseta interior de manga larga, otra camiseta se manga larga, un pantalón, un gorro, una sudadera "bien gorda", dos pares de calcetines "bien gordos también", una braga para abrigarse el cuello, unos guantes para evitar "las manos heladas" y un chaquetón. Ahí no acaba la cosa, Alfonso afirma que si aún se tiene frío uno debe "echarse la manta por encima", una manta que la lleva bien resguardada en una mochila. El vídeo acaba, tras la explicación magistral del joven, con una frase que reza de la siguiente manera: "aulas sí, neveras no".

Se dice que los andaluces somos exagerados pero en relación a la salud no hay magnificación posible. Las aulas deben estar ventiladas para evitar los contagios y el libre movimiento del virus. Por ello, este pequeño experto ha dado en el clavo para adecuarse a las medidas sanitarias y no volverse esquimal en el intento. Los mayores deberían de aprender de los más jóvenes. De nada sirve quejarse y, a grandes medidas y restricciones, mejores soluciones y mucho más eficientes para seguir las andanzas en este 2021.