Miles de evacuados en Inglaterra por el temor a la rotura de una presa

Las autoridades británicas continúan este viernes trabajando para evitar la rotura de una presa situada cerca de la localidad de Whaley Bridge (norte de Inglaterra), de la que se ha evacuado a unas 1.500 personas ante el temor de inundaciones.

Según fuentes oficiales, los servicios de emergencia están tratando de drenar tanta agua como sea posible y un helicóptero de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) está cubriendo los bordes con mezcla de construcción, como grava, arena y hormigón para frenar el desbordamiento.

Las autoridades dieron este jueves la voz de alarma, tras detectar problemas estructurales en la presa Toddbrook, con capacidad para 1,36 millones de metros cúbicos de agua, y evacuaron a gran parte de los residentes de esta zona del condado de Derbyshire.

Algunas paredes de la presa se vinieron abajo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas esta semana en la zona, lo que también aumentó hasta niveles peligrosos su capacidad.

La policía del condado, la Agencia británica de Medioambiente y la Autoridad de Canales y Ríos han advertido de que existe "un riesgo real" de que la instalación se derrumbe. "La situación es crítica", declaró a la cadena BBC Julie Sharman, de Canales y Ríos, quien, no obstante, destacó que la operación de drenaje ha reducido ya en 20 centímetros el nivel del agua.

Los expertos confían en reducir aún más el nivel de la presa para reducir la presión sobre sus paredes y proceder con los trabajos de reparación.

Mientras tanto, unas 1.500 personas permanecen desde este jueves fuera de sus hogares, acogidas en casas de familiares, iglesias, pubs o hoteles locales, negocios que, en muchos casos, han ofrecido alojamiento gratis a los afectados.

"Mis pensamientos están con aquellos que han tenido que dejar sus casas y con todos los afectados en #WhaleyBridge. Los servicios de emergencia, ingenieros y la RAF están trabajando sin descanso para arreglar la presa", escribió en su cuenta de Twitter el primer ministro británico, Boris Johnson.

