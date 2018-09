¿Qué ruido hace una bola de níquel al rojo vivo al entrar en contacto con el agua?

¿Cómo suena una bola de níquel al rojo vivo al caer en un cubo de agua?, ¿Se lo ha planteado alguna vez? Si la respuesta es no, es normal, habitualmente no es una reflexión de las que una persona discuta durante el desayuno. Pero... hay una persona a la que sí se le ocurren éstas y otras preguntas de carácter experimental y científicas: el usuario Cars and Waters en su cuenta de Youtube. Desde hace años realiza experimentos casi todos relacionados con el uso de fuego y el metal, y su reacción al entrar en contacto con diferentes materiales, objetos o diversos líquidos.

Uno de los experimentos más célebres, y que ahora es viral de nuevo por redes sociales por la magia de Internet, es la inmersión en agua de una bola al rojo vivo de níquel en un cubo metálico relleno de agua.

El sonido que se produce tras el contacto es espectral, galáctico, y muy llamativo y se produce a causa del efecto Leidenfrost. ¿Qué es el efecto Leidenfrost? Pues aplicado a este caso, consiste en que la bola de níquel ardiente al entrar en contacto con el líquido y tener una temperatura muy superior a la del mismo, se rodea con una capa de vapor que mantiene al resto del agua a distancia. Una vez que la bola se enfría lo suficiente, la capa se deshace y aparece una gran nube de vapor.... escuchen todos los sonidos que se producen durante el proceso y juzguen ustedes mismos.