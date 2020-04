El sector turístico tiembla frente al ogro de las secuelas

El turismo lleva congelado un mes por la crisis del coronavirus y sufrirá un significativo impacto económico aún imposible de evaluar, aunque el sector espera que las secuelas sean pasajeras y poder recuperar el impulso cuando el mundo venza al virus. Ha sido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha confirmado ese extremo y no descartó ayer que se tengan que mantener medidas de distanciamiento en lugares de mayor afluencia turística, "hasta en la playa", y cree que el sector turístico será de los últimos en superar la crisis.

Maroto está convencida de que va a haber un efecto "negativo importante" y para afrontarlo -dijo en una entrevista publicada en El País- habrá que garantizar que el sector disponga de ayudas suficientes para aguantar más tiempo que otros sectores, que "abrirán antes la persiana". ¿Cambiarán los hábitos de los viajeros? ¿Quedarán marcados destinos como España, Italia, EEUU y China? ¿Se alargará el parón mucho más que la pandemia? ¿Qué subsector turístico sufrirá más? A estas preguntas intentan responder personas vinculada.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Carlos Garrido, está seguro del cambio de hábitos, al menos durante unos meses en los que se tomarán precauciones para viajar, "hasta que haya seguridad para el viajero porque exista una vacuna o una medicación". Pero no cree que el efecto sea permanente: "Acabaremos volviendo al punto donde estábamos. Me cuesta pensar que la gente se vaya a resignar a dejar de conocer el mundo". Joan Trian Riu, consejero directivo Corporativo de Riu Hotels, cree que "el efecto será doble", porque, por un lado, los turistas "escogerán los destinos que sean capaces de proyectar una imagen de situación controlada y seguridad higiénica, y muy posiblemente los operadores exigirán cambios de comportamiento en el disfrute de las vacaciones, extremando las medidas higiénicas". Los países más golpeados por la pandemia no tienen por qué verse más perjudicados.

"De la efectividad de sus medidas de gestión de la crisis dependerá el inicio de la recuperación. Aquellos que consigan ofrecer imagen de seguridad y de tener la situación bajo control serán los que recuperen antes su demanda", advierte el directivo de Riu, Juan Trian. El presidente de ALA, que aglutina a 80 empresas que operan en España, recuerda el impacto a corto plazo que generaron los atentados terroristas sobre París y Barcelona y que ambos destinos se repusieron por completo.