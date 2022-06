Fueron sólo unos segundos, pero se hicieron eternos. La imagen de la nadadora estadounidense Anita Álvarez hundiéndose en el agua al finalizar su ejercicio de sincronizada en los Mundiales de Budapest y la posterior reacción de su entrenadora, la española Andrea Fuentes, lanzándose al agua para rescatarla, han dado la vuelta por los cinco continentes. "Me dije, tienes que sacarla y hacerla respirar", rememoraba horas después del suceso Fuentes, otrora estrella del combinado español, junto a Gemma Pascual, con tres medallas en Juegos Olímpicos en su palmarés. Demostró no sólo su destreza como deportista, sino sus valores y conocimiento de las situaciones para intervenir en el momento preciso. Afortunadamente la acción ha quedado en un anécdota, pero muchos se han preguntado lo mismo: ¿Por qué los socorristas no saltaron a ayudar a la nadadora Anita Álvarez? La Federación Internacional de Natación (FINA) ha tenido que explicarlo.

La clave de la actuación por parte de los socorristas, que no arrancaron a solucionar el incidente hasta que Andrea Fuentes ya estaba en el interior de la piscina, se debe a las normas que se establecen en los actuales reglamentos de la FINA, que el máximo organismo de la natación mundial, ya se ha comprometido a revisar al comprobar el 'vacío' que dejaba en casos como el de Anita Álvarez. Hasta ahora, los socorristas tienen prohibido intervenir sin una señal del árbitro y el grupo que estaba contratado para trabajar en los campeonatos mundiales de natación no encontraron dicha señal antes de que Fuentes se lanzara a la piscina.

El director del servicio de salud de los mundiales, Béla Merkely, ha sido el encargado de disculpar a los socorristas, de los que Fuentes apuntó que se habían quedado paralizados. El gestor del máximo organismo respecto al reglamento de la natación ha explicado que se trata de una restricción impuesta para evitar interrupciones de los programas de las competiciones en caso de un eventual malentendido.

Anita Álvarez, inscrita para volver a competir

Sin embargo, a nadie se le escapa ya, que este hecho cambiará de forma inmediata. La FINA ha prometido investigar el caso para determinar cómo se podrían evitar en el futuro casos como el que protagonizó Anita Álvarez, quien, además, ya había sufrido episodios similares en el pasado. Esta no fue la primera vez que la nadadora se desmayaba en la piscina, ya que el año pasado le sucedió lo mismo en Barcelona, en la competición de clasificación olímpica, recuerda el diario digital Telex.

Ahora, con sus problemas de salud bajo control, Anita se dispone este viernes a participar en la final por equipos, en los que sigue siendo una de las grandes bazas de Estados Unidos.