La teleasistencia repunta en verano como una herramienta de acompañamiento contra la soledad no deseada

El verano es una estación delicada para aquellos que se sienten solos. El Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada le pone cifras y señala que el 12,4% de las personas que ya se sienten solas dicen acusar más este sentimiento en el periodo estival.

Los mayores de 65 años son uno de los grupos poblacionales más vulnerables y, prueba de ello, es el aumento de las necesidades de teleasistencia durante estos meses como una herramienta de acompañamiento.

Organizaciones como Cruz Roja, Fundación “la Caixa”, DomusVi, Amics de la Gent Gran y diferentes ayuntamientos activan campañas específicas en verano para hacer seguimiento de personas mayores solas, conscientes del repunte. Por ejemplo, se realizan más llamadas proactivas, voluntariado presencial y seguimiento emocional.

En el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, a través del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria gestionado por DomusVi, se están intensificando las llamadas periódicas de seguimiento a sus usuarios. Se trata de comprobar su estado de salud y ofrecer consejos para evitar los efectos adversos del calor.

Este servicio municipal parte de la base de que, en un país cada vez más envejecido, contar con servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran solas es fundamental.