Una tormenta de polvo subsahariano invade la península de este a oeste

El tiempo cruza las características meteorológicas entre norte y sur.La mitad septentrional del país registra estos días temperaturas máximas inusuales para la época, más cercanas a la primavera que al invierno, mientras una nueva Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entrará este jueves por el sur peninsular empeorando la previsión para el puente del 28-F, según la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Bea Hervella.

La entrada de polvo en suspensión procedente del Sáhara afectará a la mitad este peninsular y se extenderá, este jueves, hacia el centro y oeste peninsular, afectando sobre todo a Melilla.

"Estas concentraciones elevadas de polvo en suspensión empeoran la calidad del aire y no son buenas para la salud, por lo que en las zonas de afectación no va a resultar especialmente recomendable realizar esfuerzos en el exterior, ya que no es una muy buena idea incorporar a través de nuestro sistema respiratorio todo ese material particulado", ha alertado.

Hervella ha detallado que el ambiente primaveral que se vive en el norte del país es fruto del viento en superficie con componente sur en el extremo norte peninsular "lo que ayudará a que llegue caliente y reseco después de atravesar buena parte de la Península".

Como resultado, las máximas irán en ascenso respecto a este martes y serán "anómalamente altas para la época del año en esa zona". Así, se situarán entre cinco y diez grados por encima de la media, con valores, por ejemplo, de 22 grados en Bilbao o 21 grados en Santander o Gijón.

En cualquier caso, la llegada de un frente dejará precipitaciones que durante la tarde noche se extenderán a la mitad occidental de Galicia y serán puntualmente fuertes en el suroeste de La Coruña. Habrá viento fuerte en el litoral gallego, con avisos activos que incluyen mala mar en el litoral, con avisos también activos en el área del Estrecho, en zonas puntuales de la cornisa cantábrica y mucha nube baja en el área mediterránea.

La AEMET señala que este jueves el frente resbalará muy usualmente por la cornisa cantábrica, aportando agua, y las lluvias alcanzarán a última hora puntos del tercio occidental peninsular, así como a Canarias, sobre todo en la cara norte de las islas de mayor relieve, donde se mantendrán los avisos por viento en las islas más occidentales.

En cualquier caso, la portavoz ha destacado que lo más significativo de este jueves será la DANA que se va a situar en el Golfo de Cádiz, cerca del suroeste peninsular, y que el viernes dejará precipitaciones en el oeste de Andalucía y en áreas del Estrecho. No obstante, Hervella ha precisado que la DANA de este jueves -la segunda de la semana tras la entrada de una el lunes por el sureste peninsular-, no será la última de este mes de febrero ya que está previsto que el sábado entre otra por el Cantábrico.

Récords de calor en Europa

Hervella alude, por otro lado, a los récords de calor que se están viviendo en Europa y ha puesto como ejemplo el hecho de que, "por primera vez", se superen los 20 grados en Hamburgo en un mes de febrero con récords en el país, donde este martes se registró la máxima más alta de febrero, 21,1 grados, tres grados más que el anterior récord.

La portavoz ha vaticinado que esta "no va a ser previsiblemente la única marca histórica" que se registre en el centro de Europa, donde se prevén más registros históricos que, en algunos casos, llegan precedidos de entradas de aire frío.

Así, por ejemplo, en Gotinga (Alemania) en tan sólo siete días han pasado una mínima de -23,8 grados hasta alcanzar este martes una máxima 18,1 grados, es decir, casi 42 grados de diferencia. Fuera de Europa, en Dallas (Estados Unidos) han pasado en ocho días de registrar -18,9 grados a marcar este martes 26,7 grados, es decir, casi 47 grados de diferencia en ocho días.

"La situación recuerda mucho a lo sucedido en España en enero, con el episodio de frío asociado a Filomena y los récords de calor que se batieron días después", concluye Hervella.