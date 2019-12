Hasta cuándo puede cobrarse la Lotería de Navidad

Tras el 22 de diciembre, las personas que han participado en el sorteo de la Lotería de Navidad pueden saber si les ha acompañado la suerte y si han obtenido un dinero extra que siempre viene bien, por mínimo que sea.

Para aquellos que han ganado un pellizco de este tradicional sorteo navideño, deben saber que disponen de un tiempo máximo para reclamar el premio.

El último día para cobrar un décimo premiado en la Lotería de Navidad es el 23 de marzo de 2020. En el caso de haber vencido el plazo y disponer de un boleto premiado, se debe realizar una reclamación ante un juzgado, quien determinará qué se puede hacer efectivo el cobro del décimo. Todo ello, siempre y cuando no hayan pasado más de cinco años desde la fecha de celebración de dicho sorteo.

Fecha límite para el cobro de premios

En cuanto al cobro, si la cantidad de dinero sobrepasa los 2.500€, el afortunado deberá pasar primero por una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado, acompañado de su DNI y el décimo premiado. Acto seguido, podrá efectuar el cobro de la cantidad obtenida a través de una entidad bancaria concertada por el beneficiado. En cambio, si la cantidad obtenida es menor o igual a 2.500€, podrá recibir el dinero en cualquier administración de lotería.

En definitiva, para evitar cualquier tipo de sobresalto, se recomienda realizar el cobro del décimo premiado dentro del plazo estimado: 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha en la que se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad -a partir del 23 de diciembre-, hasta el 23 de marzo del año 2020.

Premios no reclamados

Según determinan las estadísticas, los premios que no se llegan a reclamar oscilan entre un 30% y 70%. Puede deberse a un simple despiste del agraciado, aunque en muchos casos la persona no es consiente del premio obtenido. Estas cantidades no suelen ser muy altas.

La ley española dictamina que todos los premios que quedaron sin dueño y abandonados 'a su suerte', van directos a Hacienda. El año pasado, la misma institución recibió alrededor de 50 millones de euros a través de décimos que quedaron sin reclamar y en el olvido.