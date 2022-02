Las vacunas adaptadas a ómicron son menos eficaces que las originales

Debido especialmente a la alta capacidad de contagio de ómicron, las farmaceúticas se han visto inmersas en una carrera contrarreloj para desarrollar una nueva vacuna que sea eficaz contra esta cepa. De hecho, una de las causas de la necesidad en obtener estos nuevos tratamientos se encuentra en la gran capacidad que ómicron posee para esquivar el efecto de las vacunas originales.

Por ello, las compañías responsables de Pfizer y Moderna ya confirmaron con la detección de los primeros casos que preveían un plazo de cien días para poder contar con la nueva vacuna. En la recta final de ese plazo, los primeros estudios arrojan numerosas dudas tanto sobre la eficacia como sobre la utilidad de estos nuevos fármacos.

Los primeros testeos han sido realizados en animales, pero los resultados arrojan que estas nuevas vacunas contarían con peor protección que las terceras dosis de refuerzo de las ya disponibles. Tanto Pfizer como Moderna comenzaron a finales del mes de enero las pruebas en humanos pero los resultados no se conocerán hasta dentro de unos meses.

Las vacunas originales servirían para frenar las variantes

Los estudios realizados en animales muestran unos resultados más que curiosos. El primero de ellos fue realizado en ocho macacos a los que se les suministraron dos dosis de la vacuna original de Moderna. En el momento de administrarles la tercera dosis, los investigadores inocularon a algunos con la vacuna original y a otros con la desarrollada para ómicron. Tras cuatro semanas de esta última dosis, ambos grupos consiguieron una correcta protección, tal y como confirma Robert Seder, coautor de la investigación: "Los dos refuerzos pararon la replicación del virus en dos días. Aún podemos cubrir todas las variantes con una dosis de refuerzo".

Estos resultados son similares al del ensayo practicado en ratones donde se pudo testear que la dosis de refuerzo contenía los mismos beneficios, no obstante, estas ventajas no eran mayores ni diferentes que a las de la tercera dosis de la vacuna original. Esto se traduciría en que la vacuna específica contra ómicron tendría efectos positivos en cuanto a protección y eficacia pero que no se distinguiría de la protección que ya garantiza la tercera dosis de refuerzo de las vacunas originales.

David Montefiori, de la Universidad de Duke, ha explicado la importancia de este tipo de resultados: "Lo que nos enseñan estos estudios son las reglas de enfrentamiento de sistema inmunitario cuando lo refuerzas con una vacuna contra una variante". Cabe esperar los resultados de los últimos ensayos en humanos de la vacuna específica contra ómicron para saber realmente el alcance en comparación con las dosis de refuerzo.