Un vecino de San Francisco se muda y se lleva la casa con él

Diversos estudios constatan que las mudanzas constituyen la tercera causa de desequilibrio emocional por estrés, después del duelo familiar y el despido laboral. Cambiar de casa o de ciudad puede tener un enorme impacto en nuestra salud emocional, ya que implica adaptarse a una nueva vida. Seguro que Tim Brown, agente de bolsa de San Francisco, tuvo mucho en cuenta este aspecto cuando decidió mudarse...y llevarse la casa con él. Brown, que vive en una casa victoriana de 139 años, no estaba dispuesto a demoler el edificio por su valor histórico y su arquitectura y decidió trasladarlo de una dirección a otra en la ciudad en la misma ciudad, tal y como recogen las imágenes de las que se han hecho eco numerosos medios.

6-bedroom, 3-bath Victorian - approximately 80 feet in length. 139-years-old built w/ tight grain & lumber from 800-year-old trees. She’s moving 6 blocks from Franklin to Fulton down a one-way street the opposite direction.The terrestrial equivalent of the Mars rover landing! pic.twitter.com/OjJ8FhZzoB

Se trata de una casa de estilo victoriano edificada en 1880, que fue traslada siete calles desde su ubicación original en la ciudad de San Francisco, en una práctica muy común entre los constructores para dar paso a nuevos desarrollos desde hace más de 40 años. Si usted quiere visitarla, se quedará ubicada en el número 635 de la calle Fulton.

El traslado requirió de numerosos operarios, grúas y otras maquinarias ante la atenta mirada de los vecinos, que no dudaron en grabar en inmortalizar el momento en sus redes sociales, personales y profesionales. Es el caso del periodista J. R. Stone, reportero y presentador de ABC7 News, que en el siguiente tuit mostraba cómo comenzaba a moverse el edificio. "¡Ni más ni menos que una casa histórica victoriana de San Francisco que se encuentra en la calle!", explicaba.

Nothing to see here, just a historic San Francisco Victorian home coming down the street! Today it’s being moved 6 blocks for more than $400,000. It’s old location near Turk and Franklin will soon be home to more than 60 apartments. @abc7newsbayarea Courtesy: Lehoa Nguyen pic.twitter.com/3ztOAtaVRU