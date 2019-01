Atribuyen a los acusados de la violación en grupo de Alicante agravantes de superioridad y trato vejatorio

Dos de los detenidos dicen que bebieron y que no recuerdan nada

Dos de los cuatro detenidos han aducido ante el juez que se encontraban bajo los efectos del alcohol y las drogas y que no recuerdan "nada" de lo sucedido. El abogado de estos dos arrestados (españoles de origen ecuatoriano de 19 y 24 años), Joaquín Ródenas, ha dicho que, en todo caso, sus dos defendidos han mantenido que no mantuvieron relaciones sexuales con la víctima.

Los dos arrestados han admitido haber estado "de fiesta" durante la Nochevieja y que, tras abandonar un bar de copas en Benidorm, acudieron a una vivienda en la misma población junto a más personas y a la víctima para continuar consumiendo.

En sus declaraciones, han añadido que "apareció" una bebida que "no saben quién la llevó" y que a partir de ahí no recuerdan nada, por ejemplo cómo se trasladaron a la vivienda de Callosa d'En Sarrià donde ocurrió la presunta violación. "No recuerdan nada, ni siquiera cómo llegaron a Callosa d'En Sarrià", ha insistido el abogado antes de recalcar que sus defendidos "niegan que hubiera relaciones sexuales" con la joven de 19 años.

El letrado ha rechazado, además, que se pudiera haber utilizado la sustancia burundanga y ha sostenido que la víctima ha admitido en su declaración judicial que consumió cannabis y cocaína, además de alcohol. De sus defendidos también ha subrayado que desconoce que hayan podido haber participado en otras agresiones sexuales previas de grupo y ha asegurado que se trata de "dos chicos sin antecedentes ni problemas sino que son gente trabajadora y normal".