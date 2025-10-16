Vito Quiles provoca altercados en la Universidad Autónoma de Barcelona durante una visita no autorizada al campus

Decenas de estudiantes se concentraron este jueves en la Plaza Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para impedir la charla anunciada por Vito Quiles programada para las 12.00 horas en el campus. Los Mossos d'Esquadra desplegaron un operativo especial en la zona para evitar confrontaciones entre los manifestantes y los partidarios del conocido comunicador de extrema derecha.

La protesta transcurrió en un ambiente de alta tensión, con lanzamiento de objetos como huevos y tomates e intercambio de insultos entre ambos grupos. Las fuerzas de seguridad intervinieron en múltiples ocasiones para separar a los bandos enfrentados, llegando incluso a efectuar cargas policiales. Finalmente, Quiles hizo acto de presencia durante un breve periodo ante un reducido grupo de simpatizantes.

Representantes de la universidad habían advertido previamente que Quiles no contaba con los permisos necesarios para realizar ningún tipo de acto en el campus, como ya le habían comunicado por correo electrónico. Cuando detectaron su llegada, le "interceptaron" y le "invitaron" a abandonar las instalaciones, según explicaron posteriormente en un comunicado oficial.

Negociaciones tensas y rechazo institucional

Ante la negativa de Quiles a marcharse, la dirección universitaria solicitó la intervención policial. "Durante un largo e intenso proceso de negociación, se le indicó reiteradamente que debía abandonar el campus para evitar problemas de orden público", señalaron desde la institución académica.

Cabe destacar que la entidad 'S'ha Acabat' sí había solicitado autorización para realizar un acto, aunque sin especificar su naturaleza ni mencionar a Quiles, pero la UAB denegó dicha solicitud. "Desde la UAB denunciamos la irresponsabilidad de Vito Quiles por convocar a personas ajenas a la comunidad universitaria a un acto no autorizado", manifestaron las autoridades académicas.

Escalada de tensión y operativo policial

Tras los primeros momentos de confrontación en la plaza Cívica, las unidades antidisturbios de los Mossos condujeron a los manifestantes contrarios a Quiles, que portaban banderas independentistas, hacia un lateral de la plaza, frente a la biblioteca de Comunicación, separándolos del grupo favorable al comunicador.

Sin embargo, los simpatizantes de Quiles se desplazaron posteriormente hasta la facultad de Comunicación, donde se concentraron en el exterior. La situación se complicó con la aparición de un grupo de aproximadamente veinte personas vestidas de negro, portando banderas palestinas y utilizando botes de humo, lo que provocó nuevos enfrentamientos. Los Mossos respondieron con cargas adicionales para establecer un nuevo cordón policial y restablecer el orden en el campus.