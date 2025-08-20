Andalucía, segunda región en número de certificados SIELE a través de Telefónica

Andalucía ha sido este año la segunda comunidad autónoma que más certificados SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) ha emitido después de la comunidad de Madrid. SIELE es un servicio de evaluación y certificación del español que se ofrece a través de Telefónica Educación Digital, empresa encargada de su desarrollo, comercialización y soporte a través de medios electrónicos, consistente en un examen digital, de español y multinivel. Desde su lanzamiento en marzo de 2016 a día de hoy, se han realizado más de 100.000 exámenes en todo el mundo, no en vano SIELE está presente en 80 países a través de una red de más de 1.500 centros de examen.

En 2020, SIELE supo adaptarse a las exigencias del mercado con la pandemia desarrollando el examen de forma remota, con un navegador específico para asegurar la máxima fiabilidad y credibilidad, logrando que aquellas personas que no pudieran desplazarse a un centro de examen, tuvieran la posibilidad de hacerlo desde sus casas. Desde el lanzamiento del examen remoto en 2020, la proporción de esta modalidad ha ido aumentado significativamente en el cómputo global, llegando a un total del 26,81% en 2024. Los principales países por número de certificados son: España, Brasil, China, México y Argentina. Igualmente, se mantienen en constante crecimiento países como Francia e Italia y podemos mencionar a Marruecos como mercado emergente por el volumen de estudiantes marroquíes que se están yendo a estudiar a España. A su vez, los países con más centros de examen activos son España con 448 centros de examen y Brasil con 1.182 centros de examen. En España, se está solicitando el examen SIELE para renovaciones de algunos visados o para trámites de visados de larga duración.

Telefónica Educación Digital es la compañía del Grupo Telefónica especializada en soluciones integrales de Formación, liderando la transformación del aprendizaje.