Cada aeropuerto cuenta

Andalucía es mucho más que sol y turismo: es una región conectada y dinámica, abierta al mundo, gracias a los seis aeropuertos y un helipuerto gestionados por Aena. Málaga-Costa del Sol, Sevilla, Federico García Lorca Granada-Jaén, Almería, Jerez, Córdoba y Algeciras posicionan estratégicamente a nuestra comunidad autónoma como un gran hub en el Sur de Europa.

La relevancia de dicho posicionamiento es indiscutible en una región con más de 87.600 kilómetros cuadrados de superficie y un sector turístico que aporta en torno al 13% del PIB. Más aún si consideramos el papel fundamental que la conectividad aérea desempeña en la vertebración territorial y el desarrollo económico. Actualmente, a través de los aeropuertos andaluces se operan medio millar de rutas directas a cerca de 300 destinos de una treintena de países. Una actividad ingente que sostiene más de 16.400 empleos en cientos de empresas con servicios vinculados al día a día de nuestras infraestructuras.

El impulso de los grandes aeropuertos como Málaga-Costa del Sol y Sevilla es innegable, pero quiero reivindicar el papel que juegan los aeropuertos regionales, y en particular el del Aeropuerto de Almería, que tengo el privilegio de dirigir. Los aeropuertos regionales también suman (y mucho) al tejido económico y social, aprovechando las sinergias del modelo de red de Aena.

La suma del tráfico vinculado a estos aeropuertos complementa y enriquece las potencialidades de Andalucía como destino. Cuanto más volumen (entendido en términos de posibles pasajeros) sea capaz de aglutinar un territorio, más atractivo resultará para que una compañía aérea implante una ruta, ya sea de corto/medio o largo radio.

En el caso de las rutas de largo radio, tales como las que conectan Andalucía con Estados Unidos o Asia, el volumen es la clave, la condición sine qua non, para que lleguen a materializarse: poner en marcha una ruta de este tipo supone una inversión de unos 100 millones de euros para una aerolínea, de modo que sólo se planteará implantarla si tiene la certeza de que sus aviones van a llegar y salir llenos. Por eso, la estrategia de Aena junto a las instituciones regionales para el desarrollo de estas conexiones se basa en aprovechar la ventaja competitiva de sumar el potencial de TODOS los aeropuertos andaluces. Cuantos más pasajeros sumemos entre todos, más fácil será atraer nuevas rutas que beneficien al conjunto de Andalucía. Pero la conectividad va más allá del largo radio y ofrece para los aeropuertos regionales un sinfín de oportunidades en rutas punto a punto o conexiones con los grandes hubs europeos.

Para aprovechar estas oportunidades, Aena mantiene una estrecha colaboración tanto con las entidades e instituciones locales encargadas de la promoción turística y de negocios de los destinos, como con las compañías aéreas, buscando sinergias, coordinando estrategias y diseñando estrategias eficaces para cada territorio.

Cabe destacar que Aena es especialmente sensible con los territorios en los que se asientan los aeropuertos regionales (mal llamados “secundarios” desde ciertos ámbitos), aplicando desde 2024 bonificaciones tarifarias de hasta el 70% en aquellos con menos de tres millones de pasajeros y que aún no han recuperado los niveles prepandemia. Estas bonificaciones, vigentes hasta 2028, garantizan estabilidad y un horizonte temporal de referencia para apoyar el ejercicio de planificación de las aerolíneas.

Además, desde los aeropuertos no dejamos de promover la mejora de la conectividad: desde inversiones para ofrecer unas instalaciones ágiles que favorezcan las escalas eficientes de las aerolíneas y servicios de calidad, hasta las mencionadas bonificaciones tarifarias a nuevos vuelos, participación en foros internacionales de referencia e identificación de rutas potenciales para ayudar a las compañías en su toma de decisiones (un millar de casos de negocio diseñados en la última anualidad). Todo ello se coordina en las mesas técnicas de conectividad que Aena mantiene con las entidades locales -en Andalucía, una por cada provincia-. No hay que perder de vista que los aeropuertos facilitan la operativa de las compañías, pero son los destinos los que generan la demanda, por eso es fundamental el trabajo conjunto.

En Aena sabemos gestionar aeropuertos y escuchar a las compañías aéreas, empatizando con los territorios para que nuestras infraestructuras sean aliadas de la conectividad. Cada aeropuerto aporta valor a esa masa crítica que atrae el interés de las aerolíneas.

Cada aeropuerto de Andalucía cuenta.