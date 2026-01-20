Andalucía, ante el reto de creer en sí misma

Andalucía, uno de los motores turísticos de España, atraviesa, como el resto del país, un momento clave en lo que respecta a su presente y a su futuro en relación con el sector terciario, necesitada de enfrentarse a numerosas amenazas externas. Afortunadamente para la comunidad, cuenta con recursos y argumentos suficientes como para plantar cara a la situación y salir de ella victoriosa y con la cabeza alta.

Todo cabe en un territorio cuya rica oferta satisface a turistas nacionales e internacionales de todos los perfiles, busquen lo que busquen. Allí se citan lugares únicos como La Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba; playas kilométricas de arena blanca y aguas azules; paraísos naturales como el Parque de Doñana; festividades icónicas como la Semana Santa, la Feria de Abril o el Carnaval de Cádiz; la mejor gastronomía; enclaves únicos para la práctica deportiva.

Sin embargo, nada existe si no se da a conocer y se difunde. En ese sentido se aprecian numerosos esfuerzos en épocas recientes para convertir la región en una bifurcación en el recto y cómodo camino trazado por el centralismo. Así, hoy en día, ha sido el lugar de celebración de eventos que hasta hace no demasiado era improbable disfrutar como cinco de las últimas siete galas de los Premios Goya de cine; siete finales consecutivas de la Copa del Rey y una de la Liga de Naciones femenina de fútbol y tres de la Copa Davis de tenis; la Gala de entrega de las Estrellas Michelin para España y Portugal (en la que alrededor de 30 restaurantes andaluces fueron reconocidos).

De Andalucía se habla y Andalucía se deja ver en su pelea por integrarse en el discurso de las redes sociales, la pantalla al mundo de los jóvenes deseosos de conocer el mundo y vivir todas las experiencias que sean posibles. Es una tarea ardua, la de convencer, muchas veces con calidad contra precio, a un segmento de la población que tiende a mirar lo más lejos posible gastando poco y pasando por alto la belleza que tiene a mano, que se embelesa con playas de postal en enclaves caribeños o con monumentos lejanos sin reparar en que cosas iguales o mejores les esperan a solo unos cuantos kilómetros.

Ese es uno de los aspectos a trabajar de forma bidireccional, el de retener en las fronteras a los turistas nacionales, pero al mismo tiempo ser un destino aspiracional para los que llegan de fuera, no solo buscando sol y playa sino también movidos por otras inquietudes, cualesquiera que sean.

Y que además ese flujo de visitantes se reparta, que salpique por igual a las ocho provincias para que ninguna de ellas se quede atrás. Porque todas tienen su esencia, su encanto, su personalidad, sus bondades que ofrecer, su gente maravillosa, su vínculo único con la naturaleza... Esa responsabilidad no debe ir en detrimento de la reivindicación local, pero si debe ser unitaria y nacer de la conciencia de que todos unidos suman más que por separado.

Ello obliga a mirar más allá, a potenciar aquello que es de sobra conocido sin dejar de dar valor a esas joyas ocultas que uno descubre cuando escarba un poco. Que todo el mundo conozca la Semana Santa de Sevilla o la Feria de Abril, sí, pero que al mismo tiempo sea consciente de que vaya donde vaya podrá experimentar una sensación igualmente especial e inolvidable.

Generar interconexión, dejar de lado la ‘competencia’ interna y hacer frente común contra la externa; ‘enamorar’ también a aquel andaluz que cuando se desplaza solo mira más allá de su comunidad autónoma, que no contempla empaparse de aquello que le rodea y no le da el valor que merece.

Hay mucho hecho y al mismo tiempo mucho por hacer; un libro en blanco casi infinito, de tapas sólidas y sobre el que se escribe con trazos firmes, pero que tiene aún muchas páginas por rellenar en paralelo a la evolución de un mundo cada vez más globalizado, abierto y necesitado de acción; que piensa en el día a día y sigue los caprichos de las nuevas tecnologías.

Venga lo que venga, pase lo que pase, Andalucía y los andaluces siempre estarán preparados, como lo han estado a lo largo de la historia para, con su hospitalidad, recibir a aquellos que quieran disfrutar de lo que puede ofrecerles, que es mucho, variado y bueno. El lugar en el que todo cabe porque siempre se encuentra abierto, alerta, dispuesto a crecer y a brillar con esa luz propia que le caracteriza. Es singular y es global; es secreta y es accesible; es cielo y es mar; es cultura y es diversión; es extensa y a la vez manejable. Es, en definitiva, única.