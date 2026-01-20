Andalucía y turismo: Cuidemos lo que nos hace únicos

Andalucía se encuentra en un momento clave en su relación con el turismo, en un año que ha dejado cifras históricas para la región. La actividad no solo ha mantenido su dinamismo, con más de 57,1 millones de pernoctaciones hoteleras superando las cifras de 2024, sino que además ha generado un impacto económico acumulado estimado en torno a 30.000 millones de euros en ingresos y empleo a lo largo del año, una muestra clara de la relevancia del sector más allá de los picos estacionales. Este crecimiento refleja la fortaleza de la demanda, aunque con variaciones entre provincias. Málaga lidera, seguida por Cádiz, mientras que Sevilla y otras provincias registran dinámicas diversas, destacando entre ellas Huelva, que ha vivido un ejercicio muy positivo, consolidando su atractivo turístico y registrando resultados excepcionales. Esta fortaleza, que genera empleo, atrae inversión, dinamiza ciudades y pueblos y proyecta al mundo una identidad cultural profundamente reconocible, nos obliga a plantear una reflexión más profunda: cómo consolidar un modelo que siga creando oportunidades sin poner en riesgo aquello que hace de Andalucía un destino único y atractivo para viajeros de todo el mundo.

Andalucía no es un producto homogéneo ni intercambiable. Este es un territorio diverso, con una riqueza natural extraordinaria, un patrimonio histórico construido a lo largo de siglos y una cultura viva que se expresa en su celebrada gastronomía, en sus tradiciones y en la forma de relacionarse de sus gentes. Esa conjunción de valores define una identidad fuerte pero también vulnerable; un equilibrio que cuando se tensiona puede provocar una merma de la autenticidad y que el propio turismo acabe viéndose resentido.

En los últimos años han surgido señales de alerta en algunos núcleos turísticos. La presión sobre los centros urbanos, las dificultades de acceso a la vivienda y el crecimiento desordenado de los alquileres turísticos irregulares han abierto un debate legítimo y necesario en la sociedad andaluza, una realidad que no puede afrontarse con soluciones que, como recuerda el refranero español, solo dan pan para hoy y hambre para mañana. No se trata de cuestionar el turismo per se, sino de ordenar su desarrollo y asumir que el verdadero éxito no se mide únicamente en volumen de visitantes o en cifras de ocupación.

Cada vez existe mayor consenso en que un destino solo es sostenible cuando mejora la vida de quienes lo habitan. Estudios recientes en el ámbito del turismo y la hospitalidad han subrayado en numerosas ocasiones que el impacto del sector debe también ser evaluado desde una perspectiva social, cultural y ambiental, tomando como referencia indicativos como la calidad del empleo, la colaboración con proveedores locales, la conservación del patrimonio, la vitalidad de los barrios o la protección de los espacios naturales.

En este escenario, los hoteles tenemos una responsabilidad clara. Frente a modelos deslocalizados y poco integrados, el hotel es una infraestructura ordenadora del destino. Genera empleo estable, profesionaliza la actividad turística y permite una relación directa y transparente con el entorno. Un hotel bien gestionado no sustituye a la ciudad, sino todo lo contrario: debe ser entendido como parte de ella, como una suerte de institución para su promoción que contribuye a su desarrollo económico y al bienestar de sus habitantes.

Desde Barceló Hotel Group llevamos años trabajando con esta convicción. Andalucía es una región estratégica para nuestra compañía y ha sido desde nuestros inicios, hace más de 90 años, una apuesta sostenida en el tiempo. Actualmente contamos con 25 establecimientos y cerca de 6.200 habitaciones repartidas por la comunidad, una presencia que seguimos reforzando gracias a la mejora del empleo, la incorporación de personal cualificado y la elevación constante de nuestros estándares de calidad. Un crecimiento que no responde únicamente a una lógica coyuntural, sino a una visión de largo plazo.

Esa visión se refleja también en nuestro plan de expansión. En estos momentos tenemos varios proyectos en estudio en la provincia de Cádiz, seguimos en búsqueda activa de posibles activos en Córdoba capital y en la ciudad autónoma de Ceuta, y mantenemos como prioridad aumentar nuestra presencia tanto en Málaga capital como en la Costa del Sol. Crecer, en nuestro caso, significa hacerlo con sentido, integrándonos en cada destino y respetando su identidad.

En Barceló Hotel Group creemos firmemente en la necesidad de avanzar hacia un turismo responsable y regenerativo. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad Barceló ReGen trabajamos para medir el impacto real de nuestra actividad y para asegurar que cada hotel contribuya positivamente al entorno en el que opera. Esto implica colaborar con proveedores locales, impulsar el producto de cercanía, integrar la cultura y el arte en la experiencia hotelera y diseñar propuestas que conecten al viajero con el destino más allá de lo evidente.

La desestacionalización sigue siendo uno de los grandes retos de Andalucía. Ciudades y destinos como Cádiz, Sevilla o Málaga no pueden depender únicamente de unos pocos meses de afluencia turística. Apostar por la innovación experiencial, el turismo cultural, de congresos, gastronómico o de naturaleza permite distribuir mejor los flujos, aliviar la presión en los periodos de mayor concentración y generar una actividad económica más equilibrada y sostenible a lo largo del año. De manera complementaria, no podemos olvidar la importancia de atraer y retener talento. Sin profesionales formados, motivados y con perspectivas de desarrollo, el turismo de calidad simplemente no es posible. Afrontar este desafío exige un compromiso real con la formación, la colaboración entre empresas y administraciones, y estrategias sólidas que fortalezcan el empleo en todos los destinos.

Andalucía tiene todo para liderar una nueva forma de entender el turismo. Un modelo más equilibrado, menos concentrado, más conectado con su territorio y sus comunidades. Un turismo que explore nuevos rincones, que valore el interior y que respete los ritmos locales, con un crecimiento acompañado de cuidado, planificación y visión de futuro.