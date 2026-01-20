Arturo Bernal: “El año 2025 apunta a ser el mejor de la historia del turismo en Andalucía”

Andalucía no tiene freno. El turismo se ha consolidado como una de las industrias principales de la región y la Junta hace una apuesta por un crecimiento moderado, respetuoso y sostenible. El turista no sólo busca ya sol y playa, sino que acepta con agrado las múltiples actividades que ofrece una tierra envidiable por muchos motivos.

Pregunta.–Finalizado el 2025, toca hace un balance del año.

Respuesta.–Aunque aún no contamos con los datos oficiales de cierre, todo apunta a que 2025 será el mejor año de la historia del turismo en Andalucía, no tanto por el crecimiento del número de visitantes, que será moderado, sino por su mayor impacto positivo en la economía y en el empleo. Andalucía se consolida como la comunidad que más empleo turístico genera en España, tanto en temporada alta como en temporada baja. Ha sido un año marcado por una mejor gestión de los flujos turísticos, tanto en el tiempo como en el territorio, y por una distribución más equilibrada de los beneficios del turismo, que alcanzan cada vez a más municipios andaluces. Además, avanzamos hacia un modelo más compatible con la vida cotidiana de los residentes, un enfoque que hemos reforzado con nuestra última campaña, El Trato Andaluz, poniendo en valor la convivencia entre turismo y ciudadanía.

P.–¿Las perspectivas son buenas de cara a 2026?

R.–Si el contexto internacional no nos depara sorpresas negativas, las perspectivas para 2026 son muy positivas. Será un año especialmente relevante porque contaremos con un hito normativo clave: la aprobación, a comienzos de la primavera, de la Ley de Turismo Sostenible de Andalucía. Se trata de una ley diseñada para garantizar la sostenibilidad turística en sus cuatro vertientes fundamentales: social, económica, medioambiental y de gobernanza. Entendemos la sostenibilidad como la aspiración legítima de que todos los actores del ecosistema turístico, incluidos los residentes, vean cumplidas sus expectativas. En ese sentido, el andaluz se sitúa en el centro del modelo turístico que estamos construyendo.

P.–Su clima, su cultura, sus playas, su montaña, su infraestructuras... Andalucía tiene todos los encantos que demanda el turista.

R.–Andalucía reúne una combinación única de atributos que demanda el turista actual: un clima privilegiado, un patrimonio cultural excepcional, playas de referencia internacional, espacios naturales y de montaña de enorme valor, y una red de infraestructuras moderna y competitiva. Esa diversidad nos permite ofrecer experiencias para todos los perfiles, durante todo el año y en todo el territorio, reforzando nuestra posición como uno de los destinos más completos y versátiles de Europa. Pero si me lo permite, creo que nuestro principal atractivo está en nuestra forma de entender la vida. Millones de visitantes se sienten atraídos por nuestro acervo, nuestras raíces y eso nos permite que compatibilicen mejor con los residentes pues lo que nos hace atractivos es ni más ni menos el cómo somos. Lo que atrae es lo que nos identifica como cultura y como pueblo.

P.–La puesta en valor y la apuesta de la junta por el sector está fuera de toda duda

R.–La puesta en valor del turismo y la apuesta firme de la Junta de Andalucía por este sector estratégico están fuera de toda duda. El turismo es un motor económico esencial para nuestra comunidad y así lo reflejan las políticas públicas, la inversión, la planificación estratégica y el diálogo constante con el sector. Trabajamos con una visión a largo plazo, orientada a la calidad, la innovación y la competitividad. Quedaba una tarea pendiente y es que los beneficios del turismo revirtieran en las comunidades de residentes y eso lo estamos consiguiendo. En estos últimos cuatro años hemos invertido más de 340 millones de euros en cuidar de nuestros entornos urbanos y conservar el patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad. El Turismo también repercute en mejorar la vida de los andaluces para que puedan disfrutar de sus municipios.

P.–Además, Andalucía apuesta por un turismo de calidad, sostenible y eficiente en cuanto a huella hídrica y de carbono

R.–Andalucía apuesta claramente por un turismo de calidad, sostenible y eficiente. Enfocamos la sostenibilidad desde cuatro vértices: social, económico, gobernanza y medioambiental. En este último hemos dado también pasos adelante especialmente en lo relativo a la huella hídrica y de carbono. Andalucía se ha incorporado en 2025 a la Declaración de Glasgow, que nos compromete a trabajar por un modelo turístico que sirva para paliar los efectos del cambio climático, al que Andalucía está especialmente expuesta. Estamos impulsando un modelo que prioriza la eficiencia de los recursos, la adaptación al cambio climático y la responsabilidad ambiental, sin renunciar al crecimiento económico ni al empleo. El objetivo es claro: seguir siendo líderes turísticos siendo, al mismo tiempo, un destino responsable.

P.–En un contexto general de cierto caos, la certidumbre y la estabilidad de la comunidad atrae al inversor y al turista.

R.–En un contexto internacional marcado por la incertidumbre e inestabilidad, Andalucía ofrece certidumbre, estabilidad institucional y seguridad jurídica. Estos factores resultan decisivos tanto para el inversor como para el turista, y refuerzan nuestra imagen como un destino fiable, competitivo y preparado para afrontar los retos del futuro.

P.–¿Qué espera de Fitur?

R.–Hemos cambiado la filosofía con la que acudimos a una gran feria internacional como Fitur. Hoy, la prioridad es clara: que las empresas andaluzas hagan negocio. Fitur es hoy una plataforma estratégica para generar oportunidades reales, cerrar acuerdos y fortalecer la presencia de nuestra oferta turística en los mercados nacionales e internacionales, siempre desde una perspectiva profesional y orientada a resultados.