El Bulevar Ciudad de Vícar, 20 años como corazón del Poniente Almeriense

EN este año 2026 el Bulevar Ciudad de Vícar conmemora su 20 aniversario consolidándose como uno de los espacios urbanos más emblemáticos del municipio de Vícar y de la provincia de Almería. Lo que nació como un ambicioso proyecto de regeneración y vertebración urbana es hoy un auténtico símbolo de identidad, convivencia y proyección de futuro para el municipio de Vícar y para todo el Poniente almeriense.

La creación de este eje urbano constituyó todo un hito desde sus inicios al completar su construcción en apenas un año. Así, a lo largo de estas dos décadas, el Bulevar ha transformado la fisonomía de la localidad convirtiéndose en una gran arteria peatonal y social que conecta barrios, personas y culturas. Con más de tres kilómetro de longitud, este espacio abierto combina zonas verdes, áreas de descanso, fuentes, espacios infantiles y una cuidada integración paisajística que invita a pasear, disfrutar y, en definitiva, vivir la ciudad de Vícar. Asimismo, su diseño moderno y accesible lo ha convertido en un ejemplo de urbanismo pensado para las personas.

Con motivo del 20 aniversario del Bulevar Ciudad de Vícar, desde el Ayuntamiento se pondrán en marcha diferentes celebraciones a lo largo del año 2026 con las que recordar y conmemorar su contribución a la vida diaria de los vicarios. Y es que la infraestructura no solo sirvió para unir y conectar aún más a los vecinos y vecinas, sino que es testigo de la historia del municipio. Durante los últimos veinte años ha servido como escenario para mercados artesanales, competiciones deportivas, eventos culturales y celebraciones.

Desde el punto de vista turístico, el Bulevar se ha convertido en una excelente puerta de entrada para conocer Vícar. Su entorno ofrece una amplia oferta de restauración, comercio local y servicios, donde el visitante puede degustar la gastronomía local, comprar productos de proximidad y disfrutar de la hospitalidad que caracteriza al municipio. Además, su ubicación estratégica permite explorar fácilmente otros atractivos de la zona, conectando con la costa, el paisaje agrícola del ‘mar de plástico’ o las vistas a la Sierra de Gádor.

Asimismo, a la revolución social y urbana que supuso la creación del Bulevar Ciudad de Vícar se sumó, poco después, el Bulevar de la Paz. Juntos crean una cruz perfecta que vertebra tanto la vida como la circulación de Vícar aportando conectividad y seguridad. Por todo ello, con la celebración de este 20 aniversario se pretende poner en valor no solo una infraestructura urbana, sino también un modelo de ciudad inclusiva, sostenible y participativa que crece sin frenos.