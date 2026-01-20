Cádiz, verdadero destino turístico global

La provincia de Cádiz ha consolidado en 2025 su posición como uno de los destinos turísticos más dinámicos y atractivos de Andalucía y de España. Según los datos oficiales disponibles a noviembre de 2025, ha experimentado un crecimiento sostenido en el número de pernoctaciones, 8,4 millones con un incremento interanual del +2.5%, y una cifra, histórica, muy cercana a las tres noches de estancia media, datos que afianzan su atractivo y la alta demanda nacional e internacional de sus recursos naturales, culturales, históricos y gastronómicos, valorados por sus visitantes con un sobresaliente, (9,1/10), calificación que pone de manifiesto la capacidad de la oferta turística gaditana para fidelizar estancias más largas y experiencias de calidad.

Otro indicador destacado de la salud del sector turístico en 2025 ha sido el récord histórico de altas provinciales en la Seguridad Social en la hostelería. Los datos acumulados durante este año, en comparación con noviembre de 2024, indican que la provincia de Cádiz registra en noviembre de 2025 un total de 47.837 trabajadores afiliados en este sector, lo que supone un incremento del 3,6 por ciento respecto a los 46.193 del año anterior, situando a la hostelería gaditana entre las actividades económicas con mayor creación de empleo en Andalucía. Este crecimiento en afiliaciones laborales no solo refuerza la dimensión social del turismo, sino que también se interpreta como una señal de confianza de empresas y trabajadores ante la creciente demanda y la consolidación de Cádiz como destino competitivo durante todo el año.

Un destino que consolida su desestacionalización gracias al auge de eventos tradicionales como la Semana Santa o las zambombas jerezanas y las Ferias, el crecimiento de actividades como el turismo de cruceros en Cádiz capital, rutas y citas gastronómicas o la renovación de grandes eventos como el Gran Premio de España del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Jerez.

Pero, si hay un hito que marcará 2026, incluso desde este mismo cierre del año 2025, es la nominación de Jerez de la Frontera como Capital Española de la Gastronomía 2026, que posiciona al municipio gaditano como un referente nacional del turismo culinario y refuerza la proyección de toda la provincia como destino gastronómico de primer nivel.

La distinción, otorgada por Hostelería de España y la Federación Española de Periodistas de Turismo, convierte a Jerez en el segundo municipio de la provincia en obtener tan prestigioso reconocimiento tras Sanlúcar de Barrameda en 2022, y responde a un proyecto de candidatura articulado bajo el lema “Come, bebe, ama Jerez”, del que HORECA Cádiz ha formado parte de forma activa, que pone en valor la tradición culinaria, los vinos del Marco jerezano y la riqueza cultural de su gastronomía.

Durante todo 2026, Jerez se prepara para ofrecer más de 50 actividades temáticas que combinarán talleres, degustaciones, mercados, festivales y experiencias vinculadas al vino y la cocina local, atrayendo no solo a amantes de la gastronomía, sino también a viajeros interesados en experiencias turísticas auténticas y de calidad.

En resumen, el turismo en la provincia de Cádiz continúa su ascenso, con cifras de visitantes y pernoctaciones en alza, eventos de impacto económico notable y, sobre todo, con una importante proyección cultural y gastronómica gracias al papel que jugará Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026. Todo ello confirma que Cádiz no solo es un destino de sol y playa, sino también un referente integral del turismo experiencial en España.