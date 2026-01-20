'Costa de Almería', la emoción de la aventura

El destino ‘Costa de Almería’ permite a cada viajero encontrar la experiencia que se ajuste a su medida y en la provincia almeriense encontrará esa versatilidad que, en apenas unos kilómetros, te permite pasar de las playas más espectaculares de Europa al único desierto del Continente o a un interior asombroso. Las sensaciones de libertad y turismo de aventura que se pueden vivir en el destino ‘Costa de Almería’ protagonizan la última acción promocional de la Diputación Provincial que se presenta bajo el eslogan: ‘Almería y ya estaría. El destino donde no necesitas nada más’.

Hasta el interior, escondido bajo las ramas de árboles o tras formaciones rocosas que permiten recorrer con vértigo el pasado, llegan también los rayos de sol característicos de una provincia en la que los nubarrones pasan de largo. Más de 3.000 horas de sol al año para disfrutar de las entrañas más salvajes y aventureras de una provincia, en la que el paso de tiempo ha dejado su impronta.

Años, lustros y décadas se han unido para crear una belleza de espacios en los que el visitante no puede sino caer en la cuenta de su grandeza, llegando a disfrutar de joyas geológicas y yacimientos reconocidos en el mundo entero como la Geoda de Pulpí o el Karst en Yesos de Sorbas.

Recorrer Almería supone también reencontrarse con uno mismo, con la parte más indómita, esa con la que no estamos acostumbrados a tratar. En este sentido, la provincia ofrece incontables posibilidades; desde poder ver el azul del mar desde las rutas y senderos más recónditos hasta recorrer parajes reconocidos como Monumentos Naturales de Andalucía. El turismo activo nace con el objetivo de poner sobre la mesa planes e iniciativas diferentes en las que el sol es un secundario que no hace sino aportar belleza a los miles de atractivos con los que cuenta el interior almeriense.

Así, lejos de establecer una única forma de turismo activo, el interior almeriense permite hacer tantas actividades como imaginación tenga el visitante, bajo la estela de un paraje único; con castaños centenarios hasta senderos de agua. La Alpujarra, Los Filabres, Sierra Alhamilla, Sierra Nevada, María-Los Vélez o Sierra Cabrera parecen ofrecer sus virtudes dejando al turista la elección de conocerlas mejor a través de la edad de sus bosques o por medio de la historia que deja el reguero de agua que sigue ejerciendo de banda sonora en muchos pueblos junto con el silencio y la tranquilidad.

Todos estos espacios son abrazados por ese sol que recorre a diario los cerca de 9.000 kilómetros que ocupa Almería. Quien desee obtener más información sobre las bondades de la provincia de Almería e, incluso, diseñar una ruta personalizad que se ajuste a sus exigencias, puede hacerlo a través de la web del destino ‘Costa de Almería’ de la Diputación Provincial: https://turismoalmeria.com/

Una de las grandes joyas de la provincia de Almería es su gastronomía, que mezcla tradición e innovación para cautivar a los paladares más exigentes y de la que los almerienses presumen desde cualquier rincón del mundo y a través de la marca gourmet de la Diputación Provincial de Almería, ‘Sabores Almería’.

A cualquier hora del día, la gastronomía almeriense es única en el mundo, capaz de atrapar desde el desayuno y hasta la noche, pasando por los aperitivos y las bebidas.

Recorrer a la provincia a través del paladar es pasear por su historia y visitar su presente. Almería se muestra sin reparos a través de platos y recetas que se han transmitido de generación en generación y que forma parte de los meses más fríos del año, casi tanto como la bajada de temperaturas o el cambio de armario.

Se trata de platos humeantes como las migas, el trigo o los gurullos, pero también de dulces típicos como los mantecados de Fondón, que no pueden faltar en la mesa cada año por Navidad.

La gastronomía almeriense también nos habla de su presente y de la importancia de un sector como el agroalimentario del que Almería puede lucir orgullosa el título de líder. Así, la gastronomía verde internacional se ha fijado en establecimientos y chefs almerienses, que han logrado transmitir a través del sabor de sus platos el trabajo y el esfuerzo de productores y empresas, uniendo esfuerzos.

Y todo ello gracias a materias primas de kilómetro cero como la gamba roja de Garrucha, que hacen que sabor de la provincia llegue a cualquier parte de mundo. Todos estos productos los tiene el consumidor al alcance de su mano en la Espacio Gourmet ‘Sabores Almería’, ubicado en el Paseo de Almería, número 34, o en la tienda online https://saboresalmeria.store/

Desde marzo de 2024 el destino ‘Costa de Almería’ cuenta con un nuevo embajador de prestigio nacional e internacional, el Museo del Realismo Español Contemporáneo, MUREC, que se ubica en el antiguo Hospital Provincial de Almería, el único edificio civil del siglo XVI que quedaba en pie en la ciudad.

Se trata del proyecto de recuperación patrimonial más importante que ha emprendido la Diputación de Almería en sus más de 200 años de historia. Con la puesta en marcha del MUREC se salda una deuda histórica con la memoria emocional de los almerienses que vuelven a disfrutar de espacio convertido ahora en un gran universo cultural gracias al trabajo conjunto con la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino.

Entre los nombres propios de los artistas de la colección permanente del museo se pueden mencionar los de Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Antonio López, Andrés García Ibáñez, Aureliano de Berruete, Benlliure, Julio Antonio, Ramón Gaya, Elena Santoja, Carmen Laffón…, o el célebre grupo de los realistas de Madrid donde, además de Antonio López, figuran artistas como María Moreno, Francisco López e Isabel Quintanilla, Julio López y Esperanza Parada, y Amalia Avia.

Todo el trabajo que Diputación ha emprendido para recuperar este edificio inspira la hoja de ruta que la institución sigue para recuperar otro tesoro material e inmaterial de esta provincia, el emblemático Cortijo del Fraile.

Las obras que supondrán el inicio para la rehabilitación integral de este icono de la etnografía y cultura almeriense, con el legado de artistas como Lorca, Carmen de Burgos o Sergio Leone, comenzarán en breve. Muy pronto Almería y toda la sociedad podrá volver a disfrutar de este sorprendente lugar que se levanta en el corazón de un entorno único como es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.