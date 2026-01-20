‘Costa de Almería’, sostenibilidad y calidad

El turismo es mucho más que uno de nuestros principales tejidos productivos; es la mejor tarjeta de presentación que la provincia de Almería ofrece al mundo. Como gran aliado en la creación de riqueza y empleo en nuestros 103 municipios, esta industria nos ayuda a generar e igualar oportunidades para todos los almerienses, vivan donde vivan. Bajo la marca ‘Costa de Almería’, los almerienses hemos consolidado un modelo que huye de la masificación para abrazar la excelencia, la sostenibilidad y un estilo de vida que cautiva a quien nos visita.

A las puertas de una nueva edición de FITUR, Almería se presenta con la fortaleza de un sector que camina de la mano. El Consejo Provincial de Turismo ha logrado un año más unir a más de 300 entidades entre administraciones y empresas para dibujar una estrategia compartida que está dando resultados históricos. Las cifras hablan por sí solas: hemos pasado de los 4,3 millones de pernoctaciones en 2011 a los más de 5,2 millones actuales, y el número de viajeros alojados en hoteles ha crecido de 1,1 millones a los 1,5 millones registrados en 2025.

Nuestra hoja de ruta para 2026 se basa en la revalorización de lo que nos hace únicos. Tras el éxito del MUREC, este año daremos un paso de gigante con la rehabilitación del Cortijo del Fraile. En el primer trimestre de 2026 comenzarán las obras de consolidación de este emblemático edificio, destinado a convertirse en el epicentro cultural del Levante. Con el influjo de Lorca, Carmen de Burgos o Sergio Leone como motor emocional, saldaremos una deuda histórica con nuestra sociedad y nuestro patrimonio.

Este compromiso con la autenticidad se complementa con nuestra apuesta decidida por el turismo deportivo, que sigue arrojando resultados excepcionales. En 2026, la provincia volverá a ser protagonista internacional al contar nuevamente con una etapa de La Vuelta Ciclista a España, un escaparate inigualable para mostrar la diversidad de nuestros paisajes y también seguiremos brillando a nivel internacional gracias a pruebas como ‘La Desértica’, Skoda Titan Desert o ‘La Clásica’.

Y es que la provincia con más horas de sol del arco mediterráneo continental es por méritos propios el mejor rincón del planeta para practicar deporte al aire libre. Contamos con el mejor clima, los mejores paisajes y las infraestructuras necesarias para que así sea.

Conectados con el mundo

Nada de este crecimiento tendría sentido sin una mejora constante de la conectividad de nuestro aeropuerto. Hoy, Almería está más cerca que nunca de sus mercados estratégicos. Contamos con el mayor número de conexiones de nuestra historia con el Reino Unido, operando con ocho aeropuertos de distintas ciudades. Además, hemos consolidado rutas con Luxemburgo e Islandia, y abierto una nueva línea estratégica con Hungría.

Esta ambición por crecer nos permite atraer a un visitante que busca experiencias exclusivas y diferenciadoras. Ya sea a través del turismo activo en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, del encanto de nuestros pueblos de interior o de la excelencia de nuestra gastronomía bajo el sello ‘Sabores Almería’, el destino ofrece un abanico de posibilidades inagotable.

Un objetivo compartido

Desde la Diputación Provincial de Almería, seguiremos trabajando de la mano del sector privado para que ‘Costa de Almería’ sea cada vez más valorado. Nuestro éxito se debe a la hospitalidad de nuestra gente; la materia prima que ofrece nuestro territorio (paisajes, clima e infraestructuras) y a la profesionalidad de quienes cada día dan lo mejor de sí para que el viajero se sienta en Almería mejor que si estuviera en su propia casa.

En 2026, el objetivo es claro: garantizar un desarrollo económico que beneficie a toda la provincia. Con talento, pasión y amor por nuestra tierra, seguiremos demostrando que Almería no es solo un destino para visitar, sino un lugar para vivir y disfrutar del tiempo, nuestro bien más preciado.

Gracias al Grupo Joly y al Diario de Almería por permitirnos, a través de este Anuario, proyectar la luz de una provincia que no deja de crecer. En 2026, seguiremos construyendo juntos la historia de nuestra tierra.