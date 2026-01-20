Cruceros, puerto y ciudad: una oportunidad que Almería sabe aprovechar

El cierre del último ejercicio deja un balance claramente positivo para la actividad crucerista en Almería y, al mismo tiempo, abre un escenario lleno de oportunidades. Desde la Fundación Bahía Almeriport afrontamos esta nueva etapa con la convicción de que el trabajo realizado en los últimos años ha sentado unas bases sólidas para consolidar a la ciudad dentro de los itinerarios del Mediterráneo.

La pasada temporada ha confirmado una tendencia al alza, tanto en número de escalas como en el perfil de las navieras que apuestan por nuestro puerto. Almería comienza a ser reconocida como un destino fiable, atractivo y con capacidad para ofrecer experiencias diferenciadas. Este avance tiene una repercusión directa en la economía local, beneficiando a sectores clave como el comercio, la hostelería o los servicios turísticos, y reforzando la proyección exterior de la provincia.

Nada de esto ocurre por inercia. Detrás hay planificación, constancia y una estrategia definida. Desde la Fundación, hemos intensificado nuestra labor de promoción y posicionamiento en los principales espacios donde se decide el futuro del sector. Nuestra presencia en ferias internacionales de referencia como Seatrade Cruise Global, en Miami, o Seatrade Europe, en Hamburgo, responde a una necesidad clara: estar allí donde se negocian itinerarios, se establecen contactos estratégicos y se construyen relaciones de confianza con las navieras.

A esta acción exterior se suma nuestra participación activa en asociaciones clave del ámbito crucerista, especialmente MedCruise, que agrupa a los principales puertos del Mediterráneo. Formar parte de estos foros nos permite anticiparnos a las tendencias del mercado, compartir experiencias con otros destinos y defender el papel de Almería en un entorno cada vez más competitivo.

Nuestro enfoque no se limita a atraer más barcos, sino a hacerlo con criterio. Apostamos por un modelo basado en la calidad y en un público de cruceristas alineado con la oferta cultural, gastronómica y patrimonial de la provincia. Un turismo que genera impacto económico, pero también valor añadido y retorno.

El Puerto de Almería es, en este sentido, una infraestructura estratégica que va mucho más allá de su función logística. Es una puerta de entrada al territorio y un elemento clave en la relación Puerto-Ciudad. Desde la Fundación trabajamos para que esa relación sea cada vez más fluida, coordinando esfuerzos con las instituciones y el tejido empresarial para que cada escala se traduzca en oportunidades reales.

De cara al futuro, los objetivos están bien definidos: consolidar el crecimiento alcanzado, mejorar la experiencia del crucerista y seguir posicionando a Almería como un destino competitivo dentro del Mediterráneo. Todo ello con una visión a medio y largo plazo, basada en la cooperación y en la planificación.

Desde la Fundación Bahía Almeriport seguiremos impulsando este camino con determinación. Porque el desarrollo del puerto y el progreso de la ciudad avanzan de la mano, y porque los cruceros representan una oportunidad que Almería está preparada para aprovechar.