La ciudad de Almería ha ido ganando protagonismo como destino turístico en los últimos años, pasando de ser uno de los grandes secretos mejor guardados del Mediterráneo a convertirse en referente para miles de visitantes nacionales e internacionales que descubren en ella una combinación única de historia, paisaje, gastronomía y autenticidad, a lo que se suma una ausencia absoluta de masificación. Es el EFECTO ALMERÍA.

Almería sorprende al viajero con múltiples argumentos: clima, playas, entorno natural, orografía..., lo que la convierte en escenario perfecto para la práctica del turismo activo o azul, a los que se suman otros motivos, como su extraordinario patrimonio histórico y cultural, su exquisita y variada gastronomía, o sus singulares museos. Siempre hay un excusa para visitar la ciudad.

Y ahí reside nuestro mérito, en los detalles. Junto al tradicional turismo de sol y playa, en el que existen múltiples competidores, nuestra ciudad está sabiendo posicionarse en las preferencias singulares que buscan los viajeros, como puede ser la capacidad de ofrecer una atmósfera idónea para la práctica del deporte todo el año, disponer de planes alternativos culturales únicos y diferenciados o la posibilidad de degustar una gran variedad de platos y guisos de calidad suprema a precios competitivos con productos de la huerta de Europa. Esa complementariedad es la que hace a Almería única. Todo ello, unido a que no sufrimos aglomeraciones incómodas nos convierte en un destino cada vez más demandado. Es el EFECTO ALMERÍA.

Mucho que ofrecer

Son varios los productos turísticos sobre los que el Ayuntamiento de Almería está realizando esfuerzos notables. El primero de ellos aborda el contenido y el continente de los espacios museísticos. La Red Municipal de Museos está conformada por más de diez espacios sobre los cuales se está llevando a cabo un plan para actualizar la oferta al visitante: introducción de realidad virtual, adquisición de nuevas piezas, instalación y renovación de mobiliario especializado adaptado a las nuevas necesidades tecnológicas y de accesibilidad y un largo etcétera que convertirán la visita a los Refugios subterráneos de la Guerra Civil o al Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí en experiencias únicas, como lo son también los recorridos por la Alcazaba, una de las mayores fortalezas andalusíes de España, la Catedral-Fortaleza de la Encarnación o el mirador de San Cristóbal.

En materia cinematográfica, por ejemplo, estamos impulsando la creación de un set de rodaje en la Casa del Cine que vendrá a complementar la oferta a los productoras interesadas en rodar en nuestra tierra y en relación a los espacios naturales estamos creando contenido para el futuro centro de visitantes del Torreón de San Miguel que resalta la importancia de la conservación del hábitat y de las especies autóctonas, poniendo en valor siempre el valor medioambiental del Parque Natural Cabo de Gata.

Seguiremos potenciando las presentaciones gastronómicas de la cocina almeriense en otras ciudades de la mano de la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal) y en el segmento de cruceros queremos desarrollar encuentros entre las compañías en el propio destino, además de mejorar las instalaciones de recepción de visitantes en colaboración con el Puerto de Almería.

En turismo activo y saludable vamos a construir nuevas instalaciones a pie de playa, como el Arena Center de El Toyo, nuestra urbanización turístico residencial de referencia, para la práctica deportiva todo el año porque así nos lo permite el clima y la infraestructura hotelera, que es de primer nivel, lo que nos sitúa como escenario único para acoger eventos de todo tipo en cualquier momento.

Todo ello y mucho más es lo que vamos a poner de manifiesto en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una de las principales citas del sector, a la que Almería Ciudad no puede faltar porque tenemos mucho que ofrecer. En IFEMA Madrid presentaremos la nueva campaña promocional, fresca, divertida, diferente, como Almería. También tendrán su protagonismo la Semana Santa y el Museo de la Guitarra y mantendremos encuentros junto a la Diputación con compañías aéreas, turoperadores, Movelia y Rente, entre otros, para continuar potenciando la conectividad de la ciudad y provincia.

Almería capital se presenta hoy como una ciudad abierta, luminosa y con una identidad propia que cada vez seduce a más viajeros y lo hacemos de forma progresiva y consciente, apostando por un modelo sostenible, desestacionalizado y de calidad. Es el EFECTO ALMERÍA.