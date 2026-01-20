El futuro del turismo en nuestra provincia estará marcado por un enfoque constante en la mejora y la eficiencia. Desde la Diputación de Málaga, y desde Turismo Costa del Sol, continuamos trabajando para diversificar nuestra oferta turística, siempre con el respeto al medioambiente como eje central.

El esfuerzo conjunto de administraciones públicas y empresarios, que sigue el modelo de cogobernanza en el que Turismo Costa del Sol lleva años trabajando, ha sido crucial para convertir nuestra provincia en un modelo de colaboración público-privada.

Gracias a este trabajo en equipo, la Costa del Sol se ha consolidado como un destino inteligente, capaz de adaptarse a las nuevas demandas del turista y los desafíos ambientales, a la par que mantiene su liderazgo en innovación.

Nuestro destino recibió en 2024 14,5 millones de turistas, un 3% más, con una actividad económica generada de 21.223 millones de euros, un 11% más que el año anterior. El empleo también creció un 7% y la rentabilidad de los hoteles, un 6%.

Es decir, y resumiendo para darles una foto más o menos precisa de la situación: estamos creciendo casi el triple en ingresos y actividad económica generada por el turismo que en número de visitantes, mientras que el empleo y la rentabilidad hotelera crecen el doble.

Esos porcentajes son un buen reflejo de que estamos en la estrategia correcta, con una apuesta indiscutible e innegociable por la calidad en la Costa del Sol, desarrollada en alianza público privada entre todas las administraciones y las empresas del sector.

Esa apuesta por el turismo de calidad implica un enfoque decidido basado en la sostenibilidad, en la diversificación de la oferta turística y la promoción de productos y servicios de alta calidad, exclusivos y memorables.

Aspiramos a tener la mejor oferta en todos los segmentos: en hoteles, turismo de sol y playa, gastronomía, cultura, naturaleza, deporte, turismo de congresos y eventos, golf, shopping, náutico… en capacitación y formación de nuestros profesionales… Y de hecho creo que la tenemos.

Somos un destino completo que puede dar a sus visitantes todo aquello que busquen, y lo hacemos con un altísimo nivel de satisfacción, porque los turistas nos dan una nota de sobresaliente y porque repiten.

Hemos sido designados mejor destino europeo de golf en 2025, seguimos avanzando en nuestro reto de sostenibilidad, con nuestra calculadora de medición y compensación de la huella de carbono que ahora está disponible también en todas las oficinas de turismo de la provincia de Málaga.

Turismo Costa del Sol ha dado otro paso firme hacia la sostenibilidad con la implementación de la certificación “Huella Zero Costa del Sol”, una iniciativa que reconoce las buenas prácticas ambientales y sociales de las empresas del sector turístico.

Y me gustaría hablarles de uno de los proyectos de los que estamos más orgullosos, quizás sea el proyecto más ambicioso en el que estamos trabajando y que más nos apasiona: Málaga No Caduca.

La Costa del Sol va a ser otra vez un destino pionero y líder, esta vez en materia de economía circular y sostenibilidad tanto ambiental como social. Vamos a crear la primera plataforma de España para distribuir los excedentes alimentarios de la hostelería, hoteles y supermercados a unas 40.000 personas vulnerables de la provincia.

Es un proyecto ‘revolucionario’ al que destinaremos 10 millones de euros en cinco años para combatir la inseguridad alimentaria, mejorar la nutrición, facilitar la inserción laboral y prevenir problemas de salud.

Un proyecto en el que resulta imprescindible la colaboración público privada y que tendrá numerosas ventajas para las empresas que se adhieran, dado que las ayudaremos a cumplir con los requisitos que marca la ley para los excedentes alimentarios y también tendrán ventajas fiscales y de reputación.

Como ven, no paramos de trabajar para seguir siendo el destino líder que somos, pero, desgraciadamente año tras año la Costa del Sol ha echado de menos estos años un papel más activo, más comprometido y más inversor del Gobierno central con el Turismo.

Hacen falta más inversiones estatales en movilidad porque es necesario mejorar las infraestructuras de transporte en la provincia para impulsar su desarrollo económico y social.

Como el Tren litoral: Es una infraestructura clave que facilitaría la movilidad de residentes y turistas, y ayudaría a reducir la congestión en las carreteras. Y no se trata de un tren para los turistas, que también, sino de evitar el colapso de la provincia que más población ha ganado en los últimos años porque somos el área metropolitana más extensa en kilómetros de España, la que más crece y la que menos oferta de transporte público tiene con diferencia de Europa.

Es necesario también potenciar la capacidad del aeropuerto de Málaga Costa del Sol, modernizar sus instalaciones y mejorar la conectividad internacional, para mantener y aumentar el flujo de turistas y negocios.

Nosotros, insisto, vamos a seguir defendiendo, promoviendo e innovando en una industria, la del turismo, que no ha dejado de darnos alegrías y de impulsar el desarrollo económico y social de Málaga y de Andalucía.