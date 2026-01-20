De Generositas Generatio

Podría comenzar este breve narrativo en un contexto cercano a todos, haciendo referencia a una conversación con mi hijo, terminando el Master en Finance, en la que especulábamos sobre los cambios transversales que gradualmente se están enraizando en el ADN de nuestra sociedad.

También podría comenzar este breve narrativo con una sonrisa de satisfacción compartida con vosotros, por los buenos resultados que el sector turístico continúa disfrutando un año más.

Pero como soy un irreverente empedernido, me temo que voy a comenzar este breve narrativo con cuatro números fríos e ingratos (que nunca supe por qué los números que no nos gustan tienen temperatura y se vuelven “fríos”):

-Dato 1: España cuenta con 15,000 establecimientos hoteleros (incluyendo casas rurales y hostales)

-Dato 2: España cuenta con un inventario diario de aproximadamente 900,000 habitaciones, o sea unas 330 millones de habitaciones disponibles al año.

-Dato 3: Voy a la sonrisa de satisfacción compartida...en los últimos años hemos alcanzado un record historico de ocupación en España, 72% de ocupación media...pero sigue habiendo 90 millones de habitaciones vacías.

La conversación con mi hijo estaba relacionada con analizar sectores en los que realizar inversiones, anticipando la transformación que va a experimentar o que ya está experimentando, a gran velocidad, la sociedad en su conjunto. Y coincidíamos en que el sector experimentando la mayor transformación es el de nuestra propia esencia como especie: el incremento de la longevidad, enfatizando un modelo sanitario de diagnósticos virtuales, nanotecnología quirúrgica y biomedicamentos inteligentes. Es decir, en un futuro muy muy cercano vamos a vivir más tiempo y con mejor salud.

En ese contexto, de forma natural se modificarán las necesidades y expectativas de la población, con impacto directo e inmediato en dos grandes sectores: alimentación y ocio. En un futuro muy muy cercano la demanda de ocio se incrementará de forma exponencial, se estabilizará el componente estacional y, de forma natural, se profesionalizará el sector con una fórmula mixta de profesionales supervisando procesos en buena medida ejecutados por robótica y automatización.

Vuelvo ahora al Dato 3 que veíamos al inicio de este narrativo, el de la sonrisa compartida del 70% de ocupación pero 90 millones de habitaciones vacías al año. La demanda de ocio, la demanda hotelera, sigue teniendo actualmente un alto componente estacional y hay una asimetría evidente entre el grado de ocupación de diferentes destinos. Esta asimetría en la demanda se explica por la asimetría en la inversión que históricamente se ha realizado en infraestructuras. Punto.

Como ya hemos dicho, las generaciones que ya están aquí, las de nuestros hijos nacidos en este milenio, vivirán más años, con mejor salud y consumirán más ocio, priorizando el bienestar personal.

La misión de nuestra generación, la generación saliente, es ser generosos: invertir en infraestructuras, en profesionalidad, en automatización y en productos sostenibles y escalables, facilitando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un bienestar mayor y continuado durante esa larga y saludable vida que les aguarda.

Generositas Generatio, ojalá nos recuerden así.