Granada pone en valor su patrimonio en un buen año para el sector turístico

El turismo en la provincia de Granada ha vivido en 2025 una etapa de crecimiento sólido y transformación estratégica. El ejercicio ha consolidado un modelo basado en la diversidad, la calidad, la sostenibilidad y la innovación, con una clara proyección internacional. Las pernoctaciones de viajeros han aumentado un 3%, con una subida tanto de españoles como de extranjeros.

La provincia reafirma su atractivo global con una oferta que va mucho más allá de la Alhambra. Granada es un destino plural, donde confluyen turismo cultural, naturaleza, nieve, playas, gastronomía y experiencias rurales. La combinación de la monumental capital con Sierra Nevada, la Costa Tropical, la Alpujarra, el Valle de Lecrín, el Geoparque y el Poniente conforma una propuesta imbatible que se adapta a todo tipo de deseos. Esta diversidad permite, además, generar un impacto económico positivo en comarcas que antes quedaban fuera de los circuitos turísticos tradicionales, combatiendo la despoblación.

La sostenibilidad se mantiene como eje principal de la estrategia turística provincial. Granada trabaja para redistribuir geográficamente los flujos turísticos y combatir la estacionalidad, incentivando la visita a lo largo del año y en todas las zonas del territorio. El objetivo es fomentar un turismo que beneficie a las comunidades locales, frene el éxodo rural, genere empleo de calidad y respete el entorno natural y cultural.

Uno de los hitos del año ha sido el lanzamiento de la nueva imagen promocional “Granada: Sueños que se viven”. Esta marca busca posicionar a la provincia como un destino emocional y experiencial, que conecta con los viajeros a través de vivencias únicas, memorables y auténticas.

2025 ha traído importantes mejoras en la conectividad aérea para Granada. El aeropuerto Federico García Lorca ha sumado nuevas rutas con Nantes y Santander, y, gracias a los esfuerzos realizados por la Diputación, prevemos la incorporación de otros destinos internacionales próximamente, que se sumará a la ya consolidada conexión con Ámsterdam. Estas rutas amplían la accesibilidad desde mercados estratégicos europeos y nacionales, favoreciendo la llegada de visitantes.

En cuanto a productos turísticos, 2025 ha sido el año de la génesis de dos grandes rutas temáticas que próximamente estarán activas para todos los visitantes: la Ruta de Castillos y Fortalezas de Granada, que recorre 15 enclaves defensivos repartidos por toda la provincia, uniendo historia, paisajes y patrimonio en un itinerario de gran valor cultural y turístico; y la Ruta de Boabdil, un itinerario turístico, cultural y natural que recrea el camino del último rey nazarí tras la caída de Granada, conectando más de 30 municipios de la Vega, Valle de Lecrín y Alpujarras de Granada y Almería, permitiendo descubrir paisajes, patrimonio histórico y cultura morisca a través de senderos y pueblos blancos. Ambas rutas apuestan por la sostenibilidad, la implicación local y la innovación en la interpretación del patrimonio, contribuyendo al desarrollo de zonas rurales y diversificando la oferta más allá de los destinos clásicos.

En este contexto de puesta en valor del patrimonio, especial mención merece la compra por parte de la Diputación de Granada del Castillo de La Calahorra, una operación histórica que ha permitido su apertura al público y su conversión en referente turístico del Geoparque de Granada. Este monumento de gran valor arquitectónico y simbólico será restaurado y adaptado para la visita, generando nuevas oportunidades para la comarca y sumándose como eje principal de la Ruta de Castillos y Fortalezas.

El compromiso de la Diputación con el turismo se completa con la redacción de un nuevo Plan Estratégico de Turismo 2025-2030, que definirá las líneas de trabajo a medio y largo plazo. Este plan implica a administraciones, empresas y agentes turísticos en la construcción de un modelo competitivo, responsable y adaptado a los retos del futuro. Entre sus ejes estarán la digitalización, el impulso de productos temáticos, la mejora de la promoción y la formación del sector.

Granada continúa posicionándose así como un destino líder en el sur de Europa, capaz de conjugar historia y modernidad, tradición y vanguardia. Desde su diversidad cultural hasta su riqueza natural, cada rincón ofrece una experiencia única. 2025 ha sido un año clave para consolidar a Granada como un lugar donde los sueños no solo se sueñan, sino que se viven.