Lucainena de las Torres mostrará en FITUR sus calles floreadas y su entorno privilegiado

L Ayuntamiento de Lucainena de las Torres presentará un nuevo vídeo promocional del municipio en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra del 21 al 25 de enero en IFEMA (Madrid) y que es el evento de referencia en el sector turístico. La presentación se llevará a cabo coincidiendo con el primer día del evento, el 21 de enero, en el stand de Los Pueblos más Bonitos de España.

El alcalde, Juan Herrera, ha destacado que “es una oportunidad para mostrar al mundo todo lo que tiene que ofrecer al turismo nuestro municipio e invitar a quienes aún no lo conocen a descubrir un entorno único y privilegiado”.

El vídeo muestra un recorrido por las emblemáticas calles floreadas y coloridas del que es reconocido uno de los Pueblos más Bonitos de España, así como uno de los principales reclamos turísticos del municipio como es el Camino Natural Vía Verde Lucainena de las Torres-Agua Amarga, que une ambas localidades a través de un antiguo camino minero.

El año pasado, el camino sufrió un avance significativo para recuperar su trazado original con la restauración del tramo rehabilitado del Puente de La Rafaela, con el acondicionamiento del ferrocarril minero en desuso para incorporarlo al recorrido y recuperar el camino a través de la antigua vía. es otro paso más que damos en el objetivo de completar los 36 kilómetros entre ambas localidades.

Actualmente, el Camino Natural Vía Verde Lucainena de las Torres-Agua Amarga cuenta con 15 kilómetros hasta Venta del Pobre, ya en el término municipal de Níjar, y el Ayuntamiento de Lucainena de las Torres se encuentra trabajando ya conjuntamente con los ayuntamientos de Níjar y Carboneras en los permisos necesarios para poder continuar hasta el final del trazado en Agua Amarga.

Además, el consistorio continúa avanzando en otros proyectos estratégicos para el municipio, como la construcción de una nueva residencia de mayores con capacidad para cincuenta plazas en colaboración con la Junta de Andalucía, así como centro de interpretación de la minería cuyas obras van a comenzar en este 2026, y de un área recreativa en la barriada de Polopos.