Moverse mejor para trabajar mejor: el viajero corporativo apuesta por la alta velocidad de Iryo

A movilidad profesional vive un momento de transformación. Las agendas ya no responden a esquemas: reuniones, proyectos y oportunidades de negocio se reparten a lo largo de toda la semana y exigen soluciones de transporte capaces de adaptarse a este nuevo ritmo. En este contexto, la alta velocidad se consolida como una aliada clave para el viajero corporativo, que prioriza cada vez más la eficiencia, la flexibilidad y el confort a bordo.

Andalucía, que cuenta con algunos de los principales nodos económicos del país, lo está viviendo de primera mano. Ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba concentran actividad empresarial, talento e innovación, y requieren una conectividad que permita desplazamientos ágiles, incluso de ida y vuelta en el día. Con esta realidad como punto de partida, iryo ha reforzado su propuesta en la comunidad, apostando por una oferta sólida de alta velocidad, con más de 15 frecuencias diarias con Sevilla y más de 8 con Málaga, todas ellas con parada en Córdoba, configurando así una red pensada para facilitar la movilidad profesional entre semana y optimizar los tiempos de viaje.

Esta conectividad, reforzada por una distribución de horarios que prioriza los desplazamientos fuera de las horas punta, explica por qué cada vez más viajeros corporativos optan por viajar en tramos valle. No se trata solo de evitar saturaciones en estaciones y trenes, sino de ganar tranquilidad a bordo y disponer de un entorno más propicio para trabajar o preparar reuniones mientras se llega a destino. Una forma de viajar más eficiente que encaja con las necesidades reales de empresas y profesionales al tiempo que permite acceder a tarifas más competitivas sin renunciar al confort.

Soluciones flexibles para Agendas cambiantes

Y es que la evolución en los hábitos de viaje ha ido acompañada de una revisión de la oferta tarifaria por parte del operador, con el objetivo de simplificar la experiencia y aportar soluciones concretas al entorno profesional. En este sentido, la tarifa Inicial Superior - dentro de la Zona Inicial - se posiciona como una opción especialmente pensada para el viajero corporativo, al combinar ahorro con una flexibilidad clave en el día a día: la posibilidad de realizar cambios de billete sin coste el mismo día del viaje cuando se gestiona a través del programa iryo Empresas. Una ventaja decisiva en un contexto en el que las agendas están sujetas a ajustes constantes.

Para quienes buscan un mayor nivel de confort, dentro de la Zona Infinita, la tarifa que lleva el mismo nombre eleva la experiencia con asientos XL y prestaciones adicionales que permiten llegar al destino en las mejores condiciones. Y la Infinita Bistró le suma a la experiencia la posibilidad de recibir el servicio gastronómico en el asiento.

La nueva propuesta del programa ‘iryo Empresas’, además, incorpora soluciones adaptadas para grandes corporaciones y pymes en las tres tarifas mencionadas, como son la cancelación gratuita, la selección de asiento gratuita o la asistencia dedicada, con una línea exclusiva de atención para ellas los 7 días de la semana.

Todo ello en trenes concebidos como espacios funcionales, con conectividad 5G y asientos amplios que transforman el trayecto en un tiempo útil y productivo. En todos los casos, los usuarios de iryo también pueden beneficiarse de las ventajas del programa de fidelización de la compañía y de acceso al servicio de Cercanías de forma gratuita.

El tren se convierte así en una extensión natural de la oficina, favoreciendo una forma de viajar más cómoda, flexible y adaptada al ritmo real del negocio. Porque hoy, moverse mejor para trabajar mejor ya no es una aspiración, sino una necesidad para el viajero corporativo.