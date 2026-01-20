Movilidad, aliada contra la estacionalidad

Andalucía es uno de los grandes destinos turísticos de Europa. Cada año vuelve a demostrar su capacidad de atracción y las cifras de llegadas, pernoctaciones y gasto consolidan una historia de éxito que todos conocemos. Provincias como Almería reflejan especialmente bien este potencial: un destino con una costa singular, un entorno natural único y una oferta cultural y gastronómica en crecimiento que cada vez atrae a más visitantes fuera de los meses de verano. Sin embargo, bajo esa superficie se esconde un desafío que condiciona el futuro del sector y la calidad de vida de quienes trabajan en él: la fuerte estacionalidad.

En muchos municipios, incluidos algunos del litoral almeriense, la diferencia entre un fin de semana de agosto y uno de noviembre es enorme. Hay negocios que concentran la mayoría de su facturación en pocas semanas, plantillas que se renuevan campaña tras campaña y recursos turísticos que durante meses permanecen infrautilizados. Desestacionalizar no es un tecnicismo, es una necesidad estratégica si queremos un turismo más equilibrado, sostenible y justo con el territorio. Más aún si tenemos en cuenta que Andalucía dispone de argumentos de sobra para ser un destino activo los doce meses del año.

La otra cara del éxito turístico andaluz

La estacionalidad tiene efectos económicos, sociales y también ambientales. Dificulta consolidar empleo estable y cualificado, hace más arriesgada la inversión a largo plazo y concentra la presión sobre infraestructuras, servicios públicos y espacios naturales en periodos muy concretos.

Al mismo tiempo, buena parte del patrimonio histórico, de la red de parques naturales como Cabo de Gata-Níjar o la Alpujarra almeriense, de la oferta gastronómica ligada al calendario agrícola, del enoturismo, del golf o de la programación cultural y congresual mantiene un potencial enorme fuera del verano que todavía no aprovechamos del todo.

Un nuevo viajero para una nueva temporada

En SIXT España vemos cada día cómo evoluciona el perfil de quienes nos visitan. Junto al turismo familiar de sol y playa aparecen segmentos con gran capacidad para viajar en temporada media y baja. Parejas jóvenes y sénior sin condicionantes escolares, profesionales que teletrabajan y prolongan su estancia, aficionados al senderismo, al ciclismo, al golf o a los deportes de invierno, amantes del vino y de la gastronomía de temporada o participantes en congresos y eventos que se celebran en otoño, invierno y primavera.

Estos viajeros buscan algo distinto. Valoran la tranquilidad, la mejor relación entre calidad y precio y la autenticidad de los destinos cuando se alejan las aglomeraciones. Sobre todo, desean flexibilidad. Quieren combinar días en la costa con escapadas al interior, alargar su viaje tras un congreso o conocer varias provincias en una sola estancia. Esta forma de viajar encaja muy bien con la realidad andaluza, siempre que la movilidad acompañe y ayude a distribuir la demanda de manera más equilibrada, evitando una mayor presión sobre los puntos ya saturados.

La movilidad como puente hacia la Andalucía menos visible

El principal obstáculo para aprovechar el potencial de la temporada media y baja no es la falta de oferta, sino la dificultad para acceder a ella. Muchos de los recursos que brillan fuera del verano, como los parques naturales, las comarcas olivareras, las rutas del vino o los pueblos de interior, carecen de conexiones directas que se adapten a los horarios y expectativas del viajero internacional. En una provincia como Almería, donde las distancias son asumibles pero el transporte público no siempre llega a todos los rincones, contar con movilidad flexible marca la diferencia.

Aquí el alquiler de vehículos se convierte en un puente esencial. Desde nuestras sucursales en Andalucía, situadas en aeropuertos, estaciones y puntos estratégicos de las principales ciudades, comprobamos cómo disponer de un coche cambia por completo la experiencia. El cliente que aterriza en Málaga en febrero puede visitar la ciudad, acercarse a la Sierra de las Nieves o a Ronda y continuar viaje hacia Cádiz. Quien asiste a un congreso en Granada puede prolongar unos días su estancia para conocer la Alpujarra o el Cabo de Gata. Lo que antes era una escapada cerrada a un único destino se transforma en una ruta que extiende la estancia y reparte el gasto en el territorio.

La aportación de SIXT a un turismo de doce meses

Como compañía de movilidad, asumimos que nuestra responsabilidad va más allá de entregar y recoger llaves. Nuestro objetivo en Andalucía es contribuir a que destinos como Almería sean accesibles y atractivos durante todo el año, siempre en equilibrio con su realidad social y ambiental. Para ello mantenemos una red de oficinas que se adapta a la demanda, impulsamos procesos digitales que facilitan el alquiler y renovamos constantemente flota con vehículos, de modo que viajar en temporada media y baja sea cómodo, sencillo y competitivo.

Un turismo de doce meses necesita precisamente esa movilidad al servicio del destino. Y también necesita colaboración. El papel de la Junta de Andalucía, de ayuntamientos como el de Almería y la implicación de los distintos actores turísticos y de movilidad son fundamentales para avanzar hacia un modelo que genere valor no solo para los visitantes, sino también para los residentes y para el territorio en su conjunto.