Papá, papá ¿por qué vamos de vacaciones a Andalucía?

Difícil es de olvidar aquella frase de Matías Prats en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92. “Papá, papá, ¿qué pasó en aquel inolvidable verano del 92?”. También tira de la figura paterna la frase que representa el sentimiento futbolero del pupas, el Atlético de Madrid. “Papá, papá, ¿por qué somos del Atleti?”. Pues esa misma pregunta, con una respuesta mucho más convincente que la que pueda tener esta última pregunta se la hacen también muchos padres que cada año tiran del sur de España para sus vacaciones.

¿Por qué Andalucía? Por sus playas, por su montaña, por sus tradiciones, por su gastronomía, por su gente, por sus pueblos, por su oferta deportiva, por su Semana Santa, por sus ferias, por sus fiestas taurinas... Y así un largo etcétera que podía llevar a agotar las seis columnas de esta doble página. Ah, y no olviden también que la estabilidad y la apuesta decidida del Gobierno andaluz por un turismo eficiente y sostenible también ayuda a atraer turistas a estas ochos provincias sureñas.

Trece millones de turistas extranjeros en diez meses

Andalucía recibió entre enero y octubre de este año la cifra récord de 12.952.381 turistas extranjeros, un 6,9 % más que un año antes, con un aumento del 9 % en el gasto acumulado en estos diez meses, hasta alcanzar los 17.766 millones de euros. La comunidad ha experimentado el mayor crecimiento relativo interanual de las principales comunidades de destino de turistas internacionales en España, con un alza del 6,9 %, casi al doble de ritmo que el conjunto del país, donde aumentó el 3,5 % hasta rozar los 85,7 millones de turistas extranjeros.

La comunidad andaluza también experimentó hasta octubre el mayor incremento relativo en gasto, de un 9 %, casi dos puntos por encima del promedio nacional, donde subió un 7,12 % hasta alcanzar los 118.612 millones de euros. No obstante, en el gasto medio por turista obtiene resultados más modestos: en el acumulado hasta octubre fue de 1.372 euros (+1,98 %), 12 euros menos que en el conjunto del país, donde subió un 3,42 %.

El gasto medio diario por turista en Andalucía se situó en estos diez meses en 180 euros (+6,94 %), lo que supone el mayor crecimiento relativo de las regiones, si bien aún sigue por debajo del promedio nacional, que fue de 197 euros (+4,56 %).

Los cerca de 13 millones de turistas extranjeros que recibió Andalucía entre enero y octubre de 2025 suponen, en términos absolutos, 836.552 más que en las mismas fechas de 2024 y superan en más de 2 millones el balance del año prepandemia. También ha rebasado con creces las cifras de gasto: ha aumentado en 1.369,59 millones respecto al acumulado de los mismos diez meses de 2024, cuando fue de 16.296,83 millones.

Andalucía fue el tercer destino principal de los turistas el pasado octubre, con una cuota del 15,4 %, tras Cataluña, con 1.979.478 y un peso del 21,4 % y Baleares, con 1.572.084 viajeros, el 17 % del total nacional.

Una publicación de referencia

Y como quien no quiere la cosa, volvemos a vernos aquí todos reunidos por el mejor motivo posible: la publicación del III Anuario de Turismo de Grupo Joly.

Hace dos años que echó a andar esta aventura periodística, que tiene un punto de locura en su coordinación. Si bien el de Agricultura, más extenso y sosegado, se va haciendo con tranquilidad durante el verano, éste se escribe con los polvorones y las uvas en la mano. Fitur es cuando es y los periodistas nos movemos como pez en el agua en el totum revolutum de las fechas imposibles de cumplir y de los días de entre 25 y 30 horas.

“Papá, ¿por qué eres periodista?”. Pues precisamente para hacer publicaciones como ésta, que desgranan un sector tan importante como es el turístico para Andalucía. Fue el músculo al que agarrarse para dejar atrás las secuelas económicas de la pandemia y sigue fuerte y con ganas de crecer aún más. Un turismo distintos al tradicional, que ha ido ensanchando sus miras al deportivo, al de congresos, al gastronómico, al científico... En Andalucía hay un rincón para que cada turista practique lo que más le guste, hay que seguir potenciando ese aspecto, conscientes siempre de debe existir un equilibrio entre la industria y el medio ambiente.