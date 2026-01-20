El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un enclave único y singular para recorrer a pie

Níjar continúa consolidándose como uno de los grandes destinos de turismo activo y de naturaleza de Andalucía. El municipio, enclavado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuenta con una extensa red de senderos que permiten recorrer algunos de los paisajes más singulares del sureste peninsular, combinando valores medioambientales, patrimonio histórico y miradores naturales de primer nivel.

Para facilitar el acceso y la comprensión de estos itinerarios, el Ayuntamiento presentó en la última edición de FITUR la Guía de Senderos y Miradores de Níjar, una herramienta que reúne por primera vez los principales recorridos paisajísticos y ecológicos del municipio. Según explicó el alcalde, José Francisco Garrido, el objetivo de esta publicación es ayudar a los visitantes a planificar sus rutas y, al mismo tiempo, poner en valor el patrimonio natural y cultural de la zona.

Entre los caminos más destacados figuran rutas que conectan núcleos históricos y espacios protegidos, como el itinerario ciclopeatonal entre Los Albaricoques y Rodalquilar, que atraviesa el Cortijo del Fraile, escenario real que inspiró Bodas de sangre de Federico García Lorca. También sobresalen tramos del Camino de Santiago Argar-Sureste, actualmente en proceso de recuperación a su paso por Níjar, o la prolongación de la Vía Verde de Lucainena en dirección a Agua Amarga, un proyecto en cuya redacción se trabaja actualmente.

Cada uno de estos senderos cuenta con información detallada sobre su dificultad, puntos de interés, valores ambientales y elementos históricos, convirtiéndose en una propuesta atractiva tanto para senderistas experimentados como para visitantes ocasionales.

Además, en el marco esta nueva edición de FITUR, el Ayuntamiento anunciará la incorporación de dos nuevos senderos a esta red. El primero será el Sendero del Litoral Nijareño, un recorrido dividido en cuatro etapas que unirá La Fabriquilla con Agua Amarga, permitiendo descubrir calas, acantilados volcánicos y playas vírgenes a lo largo de la costa del Parque Natural.

El segundo, denominado La Senda del Pirata, propone un itinerario interpretativo que combina paisaje, historia y valores ambientales. Esta ruta permitirá al visitante comprender la evolución del territorio, sus antiguos usos y su riqueza ecológica, a través de paneles explicativos y puntos de observación integrados en el entorno.

Con estas nuevas incorporaciones, Níjar refuerza su apuesta por un modelo de turismo sostenible, basado en el respeto al medio ambiente y en la puesta en valor de su excepcional patrimonio natural. La red de senderos se consolida así como una de las principales señas de identidad del municipio y un reclamo creciente para los amantes del senderismo, la fotografía y la contemplación del paisaje.