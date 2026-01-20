El Saliente, un Santuario que vertebra la fe y la identidad del Almanzora

En lo alto de la Sierra de las Estancias, dominando el paisaje que se abre sobre el valle del Almanzora, se alza el Santuario de Nuestra Señora del Buen Retiro de los Desamparados del Saliente, uno de los enclaves religiosos más emblemáticos de la provincia de Almería y epicentro de una devoción que, desde hace siglos, une a generaciones de fieles de Albox y de todo el norte de la provincia.

Más allá de su valor arquitectónico o paisajístico, El Saliente representa un fenómeno social y cultural profundamente arraigado en la vida del Almanzora, cuyo máximo exponente se vive cada año con la multitudinaria romería del 8 de septiembre, una de las más importantes de Andalucía oriental.

El origen del Santuario del Saliente se sitúa a finales del siglo XVII y está rodeado de relatos legendarios que forman parte del imaginario popular.

La construcción del santuario actual comenzó en 1769, por iniciativa del obispo Claudio Sanz y Torres, sobre una antigua ermita. El complejo, de grandes dimensiones, se convirtió pronto en un referente religioso de primer orden en la provincia.

Pero este templo es mucho más que un edificio religioso enclavado en la montaña. Es un símbolo de fe compartida, tradición viva e identidad colectiva para Albox y el Almanzora. Cada romería, cada promesa y cada subida al santuario refuerzan un vínculo que une pasado y presente, convirtiendo a La Pequeñica en uno de los grandes referentes espirituales del sureste español.

En el centro de esta devoción se encuentra la Virgen del Saliente, cariñosamente conocida como ‘La Pequeñica’ por su reducido tamaño, apenas 58 centímetros, aunque su significado simbólico y emocional resulta inmenso para sus devotos.

La imagen responde a una iconografía poco habitual: la de la Virgen apocalíptica, inspirada en el capítulo 12 del Apocalipsis. María aparece como la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies y coronada por doce estrellas, representación de la lucha entre el bien y el mal y del triunfo de la fe. Este carácter apocalíptico la convierte en una de las advocaciones marianas más singulares de toda España.

Su simbología, unida a las numerosas leyendas y testimonios de favores atribuidos a su intercesión, ha reforzado una devoción que trasciende lo estrictamente religioso para convertirse en un elemento identitario.

Cada 8 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Natividad de la Virgen, miles de personas emprenden el camino desde Albox hasta el Santuario, recorriendo a pie cerca de 20 kilómetros por la Rambla de Albox.

Durante la noche y la madrugada, promesas, cánticos, rezos y silencios compartidos convierten el camino en un ritual que se repite año tras año. Muestra de su valor cultural y social es su declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

La Virgen del Saliente es considerada patrona espiritual de Albox y del Valle del Almanzora, y su santuario actúa como punto de encuentro para fieles procedentes de toda la comarca y el resto de la geografía española.

La coronación canónica de la imagen en 1988, realizada por el papa San Juan Pablo II, supuso un hito histórico que reforzó aún más la relevancia del santuario dentro del mapa religioso andaluz.

Su visita es, sin duda, una de las grandes recomendaciones en el recorrido por la provincia de Almería. El Saliente recibe a lo largo de todo el año un flujo constante de peregrinos que acuden a cumplir promesas, dar gracias o simplemente encuentran en este enclave un espacio para el recogimiento y la paz.