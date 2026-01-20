El sector del caravaning está de moda y ha llegado, por fin, a nuestro país para quedarse. Si preguntamos actualmente a cualquier persona de la calle por una modalidad vacacional y de ocio, en contacto con la naturaleza, sin horarios ni prisas y con libertad total de movimientos, todo el mundo nos respondería que el caravaning. En apenas una década, el sector ha pasado de ser un gran desconocido a ser la única y mejor alternativa de turismo itinerante. Y los datos de matriculaciones anuales así lo demuestran. Solo en el último año se incrementaron un 22% a nivel nacional y Andalucía es una de las CCAA más importantes para el sector. Por ejemplo, en 2024 fue la 2ª comunidad tras Cataluña que más autocaravanas y campers se matricularon con 796 y por encima de comunidades como Madrid, País Vasco o Valencia. Esta cifra supone un incremento de más de un 48% respecto a 2023.

Sin embargo, el crecimiento que vive el sector caravaning en cuanto a matriculaciones y popularidad social, no se corresponde al crecimiento en infraestructuras. En apenas 10 años se han pasado de 185 áreas de autocaravanas a casi 1.500 pero, muy por debajo de las 6.000 y 7.000 que cuentan otros países europeos como Francia o Alemania. Según los cálculos que manejamos desde ASEICAR, actualmente y para satisfacer la demanda actual, especialmente en temporada alta, tenemos un déficit de unas 2.000 áreas más, de las que ya existen.

Andalucía cuenta actualmente con más de 150 áreas repartidas por toda la comunidad pero existen municipios muy turísticos en zonas de Cádiz y Málaga especialmente, donde se producen aglomeraciones espontaneas por ser insuficientes el número de áreas. Desde ASEICAR llevamos años ofreciendo nuestro apoyo y asesoramiento a instituciones y organismos para facilitar la creación de estos espacios que generan riqueza y atraen turismo.

Hay que tener en cuenta que cada año cerca de 400.000 autocaravanas, caravanas y campers recorren nuestras carreteras, desplazando a casi millón y medio de personas que desembolsan una media de 180€ diarios en pequeños comercios, gasolineras, farmacias, restauración… lo que supone una importante inyección económica para muchos municipios que sí apuestan por esta modalidad vacacional y de turismo. Sin embargo, existen otros muchos ayuntamientos que discriminan a los autocaravanistas por sus características o tamaño, multan de manera indiscriminada o incluso prohíben su circulación.En torno al caravaning hay aspectos que son desconocidos por la gran mayoría y uno de ellos es el de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. El sector del caravaning es de los pocos de automoción que tiene su propio estudio sobre su impacto en la huella de carbono y uno de los pocos que existen en toda Europa.

ASEICAR realizó hace unos años un informe con la consultora internacional SGS, avalado por la Universidad Politécnica de Madrid y sus resultados son absolutamente contundentes: viajar en autocaravana genera un 30% menos de emisiones que el turismo tradicional en coche o avión y en alojamientos como los hoteles o los bungalows. Solo perdemos con el tren por la electrificación y la cantidad de viajeros que pueden desplazar de una sola vez.

Objetivos para 2026

1. Seguir acercando el sector a miles de personas que nunca hasta ahora lo habían probado. Es fundamental que comiencen alquilando un vehículo, ya sea autocaravana o camper, en función de sus necesidades, de las personas que vayan a viajar, del recorrido que vayan a realizar…Al fin y al cabo estamos hablando de un espacio reducido donde, hay personas, que no se adaptan… Incluso recomendamos alquilar varias veces, un vehículo más grande, otra vez más pequeño, una camper, una capuchina…tener distintas experiencias para luego, con criterio, realizar la compra si así lo deciden.

2. Construir y no poner trabas. Seguir luchando y defendiendo los intereses de los autocaravanistas. La última instrucción de la DGT dictamina que las autocaravanas o campers son consideradas turismos y no pueden ser discriminadas por sus dimensiones o características, por lo que algunos ayuntamientos no pueden prohibir el estacionamiento o incluso la circulación de nuestros vehículos. Por eso, hemos puesto en marcha una campaña donde los propios autocaravanistas eligen los puntos verdes y negros del caravaning en España, aquellos municipios donde son bien recibidos y cuentan con las instalaciones necesarias y aquellos donde son multados y discriminados de manera reiterada e injustamente. Es prioritario que exista esa regulación estatal para saber como tenemos que actuar todos, tanto los municipios como los autocaravanistas.