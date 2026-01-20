Sector hostelero andaluz: estabilidad, empleo y reconocimiento institucional

El año 2025 ha sido, para la hostelería andaluza, un ejercicio de consolidación, de reafirmación y, sobre todo, de reconocimiento. Tras varios años marcados por la incertidumbre, la adaptación constante y el esfuerzo colectivo de miles de empresarios y trabajadores, el sector ha demostrado una vez más su fortaleza estructural y su papel esencial en la economía y el empleo de nuestra comunidad.

En términos de facturación, 2025 se cierra con cifras muy similares a las de 2024. No hablamos de un crecimiento espectacular, pero sí de algo igualmente valioso en el contexto económico actual: estabilidad. Mantener niveles de ingresos en un entorno de inflación contenida, costes elevados y cambios en los hábitos de consumo no es un dato menor. Es la prueba de que la hostelería andaluza ha sabido ajustarse, mejorar su oferta, profesionalizar su gestión y seguir siendo atractiva tanto para el cliente local como para el visitante nacional e internacional.

Donde sí encontramos un dato especialmente positivo es en el empleo. La hostelería andaluza ha crecido en contratación un 3,3% durante 2025, reforzando su condición de uno de los grandes motores laborales de la región. No es casualidad que, de las diez provincias españolas con mayor crecimiento de empleo en hostelería, cuatro sean andaluzas. Este dato no solo habla de volumen, sino de dinamismo, de capacidad de absorción de mano de obra y de oportunidades reales para miles de familias.

Conviene recordar que la hostelería emplea de media en Andalucía a alrededor de 300.000 personas. Detrás de esa cifra hay camareros, cocineros, jefes de sala, personal de limpieza, gestores, proveedores y pequeños empresarios que sostienen un tejido productivo profundamente arraigado al territorio. La hostelería no se deslocaliza, no se puede externalizar y genera empleo directo e indirecto en cada barrio, en cada pueblo y en cada ciudad de nuestra comunidad.

Pero si hay un hito que marca 2025 como un año verdaderamente histórico para el sector, ese es, sin duda, la creación de las dos Direcciones Generales de Turismo y de Hostelería en la Junta de Andalucía. Esta decisión responde a una reivindicación que el sector llevaba planteando desde hace años: estar presente en primera línea de la industria turística, con voz propia, capacidad de interlocución y reconocimiento institucional.

La hostelería no es un complemento del turismo, es uno de sus pilares fundamentales. Sin bares, restaurantes y establecimientos de calidad, no hay experiencia turística completa. Que la administración andaluza haya entendido esta realidad y haya dotado al sector de una estructura propia dentro del organigrama institucional supone un paso adelante decisivo. Es un reconocimiento explícito a la importancia económica, social y laboral de la hostelería andaluza.

Este avance abre una etapa nueva de diálogo, planificación y colaboración públicoprivada que debe servir para afrontar retos clave: la cualificación profesional, la mejora de las condiciones laborales, la sostenibilidad, la digitalización y la adaptación a los nuevos perfiles de demanda. Desde la Federación Andaluza de Hostelería asumimos esta nueva etapa con responsabilidad, espíritu constructivo y la firme voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo de Andalucía.

El balance de 2025 nos deja, por tanto, un mensaje claro: la hostelería andaluza resiste, crea empleo y gana el reconocimiento que merece. No es el final del camino, pero sí una base sólida sobre la que seguir construyendo futuro