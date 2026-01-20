Talento y confianza en la construcción del turismo

El turismo vive una transformación profunda: es más internacional, más exigente, más tecnológico y, sobre todo, mucho más rápido. Por ello, las empresas necesitan respuestas ágiles, información precisa y socios capaces de acompañarlas en un entorno cada vez más complejo.

Hoy el sector busca modelos capaces de combinar escala, agilidad y conocimiento profundo del entorno local: más digital, sin perder el trato humano; más eficiente, sin renunciar a la personalización. Este equilibrio es el futuro del turismo profesional. En VB Group, esa visión se traduce en una apuesta clara por la internacionalización, con presencia directa y alianzas estratégicas en mercados clave, y por el desarrollo de soluciones digitales propias que simplifican la gestión y aportan valor real a nuestros clientes. Así, ofrecemos soluciones de movilidad y viajes en más de 60 mercados, manteniendo el control operativo y la cercanía con el cliente.

Al mismo tiempo, la tecnología es un pilar esencial de nuestra propuesta. Por eso hemos invertido en el desarrollo de VB All in One, una plataforma que integra toda la gestión del viaje corporativo en un único entorno: desde la operativa diaria hasta el control del gasto, la información en tiempo real y el análisis del impacto de los desplazamientos. La digitalización, bien entendida, no sustituye a las personas; optimiza procesos para aportar más valor.

VB Group es, en muchos sentidos, un reflejo de ese nuevo modelo de empresa turística. Hemos cerrado el año 2025 con una facturación cercana a los 180 millones de euros, un crecimiento del 28% respecto al año anterior, y con la ambición de alcanzar los 250 millones de euros en 2026. Contamos con un equipo de más de 290 profesionales y con un negocio diversificado en el que el viaje corporativo convive con áreas como eventos e incentivos (MICE), receptivo internacional, turismo deportivo (a través de VB Sports) y viajes de ocio (a través de ViajaBien).

Nada de esto es casual. Es el resultado del talento de nuestros equipos que construyen con una visión clara y de la toma de decisiones que han marcado el rumbo de VB Group en un momento de profunda transformación del sector. Creo firmemente en un crecimiento responsable, en la innovación aplicada al negocio y en la construcción de relaciones sólidas y duraderas con clientes y partners. FITUR nos recuerda cada año que el turismo sigue siendo, ante todo, una industria de talento, de confianza y de liderazgo. Y desde VB Group queremos seguir asumiendo ese papel activo en la construcción del futuro del sector.