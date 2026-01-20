Turismo en tiempos de inteligencia artificial: nuevas formas de vivir la experiencia en Andalucía

Antes de poner un pie en Andalucía, muchos viajeros ya han recorrido el destino a través de algoritmos que les han sugerido qué ver, cuándo hacerlo y cómo vivir la experiencia. Hoy, el viaje comienza mucho antes de llegar, en plataformas inteligentes que influyen en la inspiración, la planificación y, cada vez más, en la forma en que se experimentan los destinos. Este cambio resulta especialmente visible en una región como Andalucía, donde el turismo ha evolucionado desde una oferta centrada en recursos y servicios hacia propuestas basadas en experiencias culturales, patrimoniales, de naturaleza, emocionales y sensoriales. En este contexto, la inteligencia artificial (en adelante como IA) no actúa únicamente como una herramienta técnica, sino como un elemento que empieza a integrarse en el propio diseño de la experiencia turística.

La transformación se percibe con claridad en el ámbito del patrimonio cultural donde se implementan soluciones que enriquecen la interpretación histórica y amplían las posibilidades de acceso al patrimonio, más allá de la visita física tradicional. Por ejemplo, en Almería, la Alcazaba ofrece visitas virtuales apoyadas en tecnologías de realidad aumentada que permiten explorar el conjunto monumental de forma interactiva. Algo similar ocurre en Córdoba, donde la Mezquita-Catedral incorpora audioguías personalizadas que ajustan tanto el contenido, como la duración de la visita al perfil del usuario. La experiencia deja así de ser algo uniforme para convertirse en un recorrido adaptado al ritmo, intereses y expectativas de cada visitante.

La IA también empieza a influir en la forma en que los turistas descubren qué hacer en un destino, interpretar el patrimonio y atraer a nuevos perfiles de visitantes. Como es el caso de Cádiz, donde la aplicación oficial de turismo utiliza sistemas inteligentes para ofrecer recomendaciones personalizadas, sugiriendo actividades, espacios culturales o propuestas de ocio en función de las preferencias del visitante. De esta forma, la inspiración ya no depende únicamente de guías o folletos, sino de sistemas que aprenden a partir del propio comportamiento del usuario. En el interior andaluz también se observan avances significativos en este sentido. En Jaén, localidades como Baeza están incorporando visitas guiadas interactivas mediante aplicaciones móviles que ofrecen contenidos históricos y culturales adaptados a los intereses del visitante.

La tecnología también se extiende de forma amplia a espacios de divulgación científica y cultural. El Parque de las Ciencias de Granada emplea sistemas que ofrecen recursos digitales para planificar la visita y seleccionar actividades, facilitando recorridos adaptados por intereses y edades, que permiten personalizar la experiencia educativa, sugiriendo exposiciones y actividades según los intereses de cada visitante. En este caso, la tecnología actúa como mediadora entre el contenido y el público, reforzando tanto el aprendizaje como la implicación emocional.

La IA también puede contribuir a poner en valor recursos locales y diversificar las experiencias turísticas y gestionar flujos de visitantes. En este sentido, en Huelva, con su aplicación Huelva, la Luz utiliza IA para guiar a los turistas a través de rutas culturales y gastronómicas, adaptando las sugerencias a los gustos personales y a la localización en tiempo real. O el caso del Real Alcázar de Sevilla que ha implementado una plataforma de reservas que utiliza IA para optimizar la entrada de visitantes y reducir aglomeraciones. En este caso, la tecnología no solo mejora la experiencia del turista, sino que contribuye también a la conservación del patrimonio y al bienestar del entorno.

En destinos con alta afluencia de visitantes, la IA puede contribuir a agilizar la gestión y atención de los visitantes para responder ante consultas personalizadas. Por ejemplo, en Málaga, se cuenta con iniciativas que han desarrollado chatbots inteligentes que responden preguntas frecuentes en tiempo real, lo que permite mejorar la atención al visitante, al mismo tiempo que facilita la planificación del viaje. Se trata de aplicaciones que ofrecen un servicio con un impacto directo en la calidad de la experiencia con el destino.

Estos ejemplos reflejan cómo la IA está ya integrada en múltiples dimensiones del turismo andaluz: información, interpretación, personalización, accesibilidad y gestión. No obstante, este avance abre la puerta a plantear nuevos interrogantes: ¿Hasta qué punto la mediación tecnológica puede afectar a la espontaneidad y a la autenticidad de la experiencia turística? ¿Existe el riesgo de vivir destinos cada vez más optimizados, pero menos sorprendentes? En este sentido, un factor relevante a seguir considerando es que el factor humano sigue siendo central. El turismo andaluz se ha construido históricamente sobre la hospitalidad, el trato cercano y la interacción entre residentes, profesionales y visitantes. La IA no debería sustituir ese valor, sino complementarlo, liberando tiempo y recursos para que las personas puedan centrarse en aquello que aporta un mayor valor emocional y cultural, así como una orientación hacia la sostenibilidad del destino.

Desde una perspectiva estratégica, Andalucía tiene la oportunidad de consolidarse como un referente en el uso responsable de la IA en turismo. No se trata de incorporar más tecnología, sino de hacerlo con criterio, alineando innovación, sostenibilidad e identidad territorial. La IA puede ayudarnos a diseñar mejores experiencias turísticas, pero la verdadera pregunta es decidir qué tipo de turismo queremos -y para quién- antes de dejar que lo decidan los algoritmos.